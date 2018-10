El Badajoz aún no conoce la victoria en casa

El CD Badajoz afronta el encuentro de esta tarde con la Balona “como una final”, según los términos que su entrenador, Patxi Salinas, utilizó a comienzos de la semana. El conjunto pacense aún no conoce el triunfo en casa, enlaza cuatro jornadas en las que solo ha sumado dos puntos y viene de perder 4-0 en Talavera, lo que ha provocado un enfado mayúsculo de su afición, a la que la entidad y el técnico han tenido que pedir “paciencia”. Es baja el centrocampista Damián Petcoff, sancionado tras su expulsión el pasado domingo.El Club Deportivo Badajoz –fundado en 2012 y heredero del histórico club del mismo nombre, cuyos derechos adquirió– se ve abocado a una verdadera reválida esta tarde frente a la Balona. A pesar de que el equipo está fuera de los puestos de descenso, la fe de la hinchada se agota y no es para menos. En los cuatro partidos que ha disputado ante su parroquia, la escuadra pacense solo ha marcado dos goles (ambos al Poli Ejido) ha firmado tres empates y ha caído ante el Recreativo de Huelva.En opinión de muchos, el mal arranque liguero tiene mucho que ver con la profundísima remodelación que ha experimentado la plantilla, en la que apenas permanece media docena corta de jugadores. Los fichajes, la mayoría procedentes de otros grupos de Segunda B, están teniendo serios problemas para adaptarse.Entre los recién llegados destaca por su rendimiento la figura de un exbalono, Francis Ferrón. El algecireño, a pesar de haber marrado un penalti lanzado a lo Panenka que le provocó no pocos dolores de cabeza, es uno de los pichichis del grupo merced a sus cuatro dianas.En medio de la “semana complicada” que el técnico ha reconocido que ha vivido su vestuario se ha hecho visible aquello de que quien no se consuela es porque no quiere. El usuario de Twitter CDBadajozStats se ha encargado de recordar que después de sonrojantes goleadas por 4-0, el conjunto pacense, al menos en Segunda B, siempre ha respondido con una victoria: Vall de Uxó, Ávila, Recreativo de Huelva, Jaén y Écija fueron sus víctimas tras descalabros como el de la semana pasada.La única baja confirmada es la del centrocampista Damián Petcoff (ex de Valencia Mestalla y Marbella), sancionado, si bien se presumen más cambios en el once inicial.Patxi Salinas afirmó el viernes en rueda de presa que su plantilla ha hecho en los últimos días “una autocrítica brutal” y que el reto más inmediato es “cambiar la actitud, ser un equipo mucho más compacto, más duro, más agresivo, no tan vulnerable como en en Talavera”.“No podemos agarrarnos a excusas que si el primer gol o el segundo que es falta de concentración del equipo”, recalcó. “Eso no puede volver a ocurrir, tenemos que ser el equipo duro que fuimos otras jornadas, el equipo que ganó en casa del Villanovense y el Ibiza y cualquiera de los de casa que fuimos mejores por juego y ocasiones”.Salinas sostiene que sus futbolistas, a los que criticó duramente tras la derrota en Talavera “entrenan como animales”, pero también tiene claro que tienen “que apechugar con lo que se ha hecho mal y a dar la vuelta a la situación”. “Hay que tener paciencia, no vamos a ganar el partido en el minuto uno”, deslizó, al tiempo que se sacudía presión ante la posibilidad de su destitución: “No tengo miedo a nada”.El preparador dijo en referencia a la Balompédica: “Es un equipo complicado. Tiene un posicionamiento defensivo en su campo, que no concede mucho al rival y mete mucha gente detrás de la pelota. No es un equipo fácil de derrotar”.Al ser preguntado por la posibles muestras de indiferencia que un sector de la afición ha anunciado de cara a esta tarde, dice: “Si eso sucede, la Balompédica se encontrará como en su casa y a nosotros nos perjudicará”.