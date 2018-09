Que no haya dos sin tres

Hagan juego porque la ruleta ya no se detiene. El Algeciras quiere seguir en racha. El equipo que entrena Javi Viso recibe hoy al Sevilla C (19:30) en el estadio Nuevo Mirador con el objetivo de amarrar la tercera victoria de la temporada en un arranque que sería histórico para los albirrojos. Hace mucho, muchísimo tiempo, que el club no vive un comienzo semejante y la ilusión, como es lógico, se ha desborbado entre unos aficionados que vuelven a las gradas y que superaron por fin la barrera de los mil abonados. Y todavía faltan más por subirse al barco.

El Mirador se prepara para su segundo round del curso tras el épico debut ante el Écija. Los de Viso llegan reforzados después de una victoria apabullante en Gerena, situados entre los cuatro primeros y con el ánimo intacto, al igual que la portería.

El vestuario palpa el ambiente y sabe de la importancia de ganar estos tres puntos"Javier VisoTécnico del Algeciras CF

El técnico recupera a Aaron, tras cumplir su sanción, y sólo mantiene la baja de Fran No, que hasta mediados de octubre no tendrá el alta para jugar. Por lo demás, Viso cuenta con una amplia plantilla para dar con la tecla en un once que está funcionando de maravilla. El puesto en la convocatoria está caro, sobre todo porque Álex Guti se viene colando desde el principio y porque el vestuario da bocados.

Después de la notable irrupción de Melo en el centro del campo, lo normal es que el once de Gerena repitiese hoy, pero el entrenador algecirista se guarda algún as en la manga para tratar de sorprender a un rival al que respeta y mucho.

"El partido va a ser muy complicado, pero no menos que los dos anteriores", previene Viso. "El Sevilla C tiene un buen trato de balón y jugadores jóvenes con mucha hambre, cuya aspiración es llegar al primer filial o al primer equipo", señala.

"Tener un campo con dimensiones grandes les beneficia también por su rapidez, pero lo que más me preocupa de ellos no es el campo ni que jueguen bien, sino su intensidad", aclara el técnico del Algeciras, que ya demostró en Gerena que está abierto a cambios en la forma de jugar según las circunstancias. "Nos adaptamos y estudiamos a cada rival", insiste Viso.

El albirrojo reconoce que "es complicado quitar a un futbolista que está haciéndolo bien" y ha citado a todo el plantel en el estadio para esta misma tarde hacer los descartes. Habrá que ver si el técnico convoca por primera vez a los últimos fichajes, los jóvenes Bryan y Alberto Fuentes.

El clima en La Menacha es, de momento, inmejorable: "Ellos saben de la importancia de ganar estos tres puntos pero también conocen el ambiente de la calle y eso se palpa. Lo complicado es mantener al equipo con esa ilusión, es difícil ganar semana tras semana los partidos. Estamos en un sitio donde hoy eres muy bueno y muy guapo y al otro día eres menos bueno y menos guapo", explica Viso.

Preguntado por la ficha que queda libre y la posibilidad de traer un centrodelanteo más, el entrenador tuvo palabras de elogio para Antonio Sánchez, el '9' albirrojo: "Está jugando para el equipo, es un futbolista que a pesar de ser un goleador está dejando el plano personal aparte y está volcado con el equipo. Estamos muy satisfechos porque hace un trabajo que muchas veces pasa desapercibido", dice.

La afición no olvida que el Sevilla C fue el primer verdugo del pasado curso, cuando cortó la excelente racha albirroja.