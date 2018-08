Ayala Polo Team alza la Copa de Bronce Estrella Damm de mediano hándicap en una intensa jornada

El 47 Torneo Internacional de Polo ha vivido hoy una intensa jornada con dos finales y un total de cuatro partidos. Ayala Polo Team levantó la Copa de Bronce Estrella Damm de mediano hándicap, mientras que Sotoisola ganó la final de la Copa de Bronce Isolas 1892 de bajo hándicap. En alto hándicap, Lechuza Caracas se anotó ante Dos Lunas su primera victoria en la Copa de Plata Appletiser. Tras los partidos, el gran ambiente registrado este viernes en el Santa María Polo Club de Sotogrande continuó con la actuación del grupo What the Funk.

Ayala Polo Team se lleva para su palmarés el tercer título disputado hasta el momento en el 47º Torneo Internacional de Polo. El equipo de Íñigo Zobel, Tomás Iriarte, Lucas James y Santiago Gómez Romero se impusó 12-9 a Brunei, que fue a más en el partido.

Ayala arrancó el encuentro como un tiro y acabó el primer chukker con 0-5. Despertó Brunei con la Princesa Azemah, Rosendo Torreguitar, Pablo McDonough y Matías González. McDonough, el diez hándicap del cuarteto, lideró un buen chukker con un parcial de 0-3. Pero Ayala administró bien la ventaja inicial durante los siguientes chukkers y levantó su primera copa.

También por la tarde se jugó el encuentro de la cuarta jornada de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap entre Lechuza Caracas y Dos Lunas, con victoria de los primeros por 15-11. Dominio claro en el marcador del conjunto del diez goles de hándicap Juan Martín Nero, Luis Domeq, James Mann y Alejandro Muzzio -que sustituyó a David Stirling-. Dos Lunas, sin embargo, persiguió su primera victoria en altohasta el final.

Las canchas de Puente de Hierro tomaron el protagonismo por la mañana con la disputa de la final de la Copa de Bronce Isolas 1892 de bajo hándicap, en la que salió vencedor Sotoisola ante Brunei por 8-13, en un igualado encuentro que se desequilibró en la segunda parte. Por otro lado, Águilas ganó 12-9,5 a La Isla en la final subsidiaria.

Y tras el polo, la música Una vez finalizados los partidos de la tarde en las canchas, el numeroso público queacudió este viernes al Santa María Polo Club se desplazó al Gastro Garden, la zona de restauración, donde se celebró un nuevo concierto de la amplia programación musical que acompaña a la oferta deportiva en el Torneo Internacional de Polo. Los espectadores disfrutraron de la actuación del grupo What the Funk. Un día más, los visitantes pudieron hacer sus compras en el Shopping Village, donde están instaladas tiendas de moda y complementos. Los niños prefieren la Kid´s Area, con juegos y atracciones. Cada noche abre el After Polo, la disco-terraza favorita de Sotogrande, con copas y música para bailar hasta altas horas de la madrugada.

Además de las gradas, existe la opción de reservar las entradas Premium, que dan acceso a palcos y terrazas con atención personalizada y servicio de catering, y a The 7th Chukker Club, local de copas y ambientación musical con DJ en la planta alta del Pabellón Central del Santa María Polo Club.

Agenda del sábado

La Indiana y Bardon se verán las caras este sábado a las 19:00 horas en la cancha Los Pinos III en una nueva jornada de la Copa de Plata Appletiser de alto hándicap, que está dejando grandes momentos en este 47º Torneo Internacional de Polo. Y al atardecer iniciará su actuación DJ Mr Smith en el Gastro Garden.