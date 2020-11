El Covid obliga a suspender la XII Carrera del Estrecho, en Tarifa

El Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano de Tarifa ha confirmado esta sábado la suspensión de la XII edición 2020 de la Carrera del Estrecho que se celebraba en las calles de dicha ciudad coincidiendo con el puente de la Constitución del mes de diciembre. Las limitaciones impuestas por la pandemia generada por el Covid-19 (coronavirus) le fuerzan a tomar esta decisión, dolorosa por cuanto “como es costumbre desde la primera edición” el club pone “gran cariño para que el evento sea un éxito”.

“En estas fechas solemos presentar la carrera, evento al que también le ponemos mucho cuidado, ya que es una forma de homenajear a nuestros colaboradores y hacer una jornada de convivencia entre nuestros socios, simpatizantes y colaboradores”, recuerda el club en el comunicado

“Este año por causas de la situación que estamos viviendo, hemos decidido no realizar la prueba este año y aplazarla para el próximo, que ya esperemos que la situación se haya normalizado”, recalca,

“Hemos decido no realizarla por nuestros atletas: no creemos justo reducir el número de participantes”, detallan los organizadores. “Por nuestros colaboradores, ya que los comercios están pasando una situación preocupante. Por nuestro público, el que llena todos los años el Paseo de la Alameda, porque en estos momentos las concentraciones de personas no están permitidas”.

El club deja constancia de que a pesar de la suspensión, la imagen del añorado Pepe Serrano sigue en “la mente y el corazón” de todos los miembros del club.