El Zabal de La Línea celebra una jornada para fomentar la no la violencia en el fútbol base

Una semana después de que el partido de la Tercera Andaluza benjamín que disputaban en el Polideportivo Gabriel Clavijo Javi de Los Barrios el Juventud de Palmones y el Atlético Zabal C de La Línea acabase con una monumental tangana entre aficiones, la directiva del conjunto zabalista ha respondido a esos hechos poniendo en marcha una jornada, este sábado, encaminada concienciar a padres, familiares y público en general de la necesidad de erradicar la violencia en el fútbol y muy especialmente al de categorías de formación.

Los zabalistas, que no hay que forman la estructura filial de la Real Balompédica Linense, ya se posicionaron durante la semana mostrando su repulsa a los hechos acontecidos en el mencionado encuentro en Palmones: “Desde el Atletico Zabal y ante los hechos acaecidos en el encuentro disputado entre nuestro equipo benjamin y el del Juventud de Palmones, condenamos enérgicamente cualquier acto violento, poniéndonos a disposición de las autoridades para facilitar las investigaciones pertinentes"

Tomaremos las medidas pertinentes para aclarar todo lo sucedido y evitar que se vuelva a repetir”, decía la entidad en un comunicado a través de sus redes sociales.

Pero todo no quedó ahí. Este sábado en todos y cada unos de los encuentros que se disputan en su campo, el Florentino González García (Flores), de la barriada linense de La Atunara, los jugadores de los dos equipos -en muchos casos junto al equipo rival y los árbitros- han posado con una pancarta en la que se puede leer: “Papis y mamis, queremos jugar con estas reglas: no pierdas la calma, disfruta viéndome jugar; no me des lecciones, juego para divertirme; con tu apoyo seré feliz”.

Además, los jugadores distribuyeron entre los presentes lo que simulaban ser tarjetas con un mensaje claro: “No a la violencia”.