Antoñito 2.0: en su salsa

Corría el 13 de mayo de 2012 cuando un chaval llamado Antoñito deslumbró por primera vez al Nuevo Mirador. Tobali dio su bautizo a un niño de la cantera que se lució en un escenario señalado, en la visita amistosa que el Real Betis realizó por el centenario albirrojo. Desde aquel día, el futbolista inició un lento y largo recorrido hasta el primer equipo para acabar con un adiós por la puerta de atrás tras el último ascenso. Sin embargo, el fútbol da segundas oportunidades y este verano el algecireño regresó a casa. Ambas partes tendieron la mano y por lo pronto los resultados avalan la decisión conjunta de reencontrar los caminos.

Antonio González Gómez Antoñito (26/11/1992) ha empezado fuerte en el Algeciras de Javi Viso. El técnico ha apostado de inicio por el mediapunta, un futbolista que conserva el desequilibrio de siempre, el desparpajo, pero que ahora parece jugar con otro poso, con más entereza.

Hay gente tan joven que uno se siente hasta mayor; tenemos muchas ganas de demostrar cosas"

El nuevo Antoñito gusta a una afición que en su día tuvo sus más y sus menos con el futbolista, sobre todo cuando hace un par de veranos se enfrentó al club y desechó regresar. Pero todo eso ya es pasado. Todo eso fue limado cuando la directiva y el jugador pasaron página con la intermediación de los capitanes.

"Volver el Algeciras fue fácil, me comentaron el proyecto y no lo pensé; además al estar trabajando en la empresa familiar podía compaginarlo perfectamente jugando aquí en casa", reconoce el albirrojo, que retornó tras finalizar su compromiso con el Europa FC de Gibraltar.

Antoñito ha completado todos los minutos en las dos primeras victorias del curso. En el debut ante el Écija fue protagonista al provocar el penalti que Pipo transformó y el pasado domingo en Gerena volvió a cuajar una actuación notable como la mayoría de sus compañeros. "En el campo es cierto que estoy muy cómodo", admite. "El míster quiere mucha movilidad y ahí es donde me desenvuelvo mejor, además estando rodeado de los jugadores que tenemos es mucho más fácil".

El algecirista entiende que hay "un vestuario joven, pero tenemos mucha ambición y muchas ganas de demostrar cosas, y lo más importante son buenas personas todos", destaca.

El atacante asume que el puesto va a estar caro esta temporada si el nivel en los entrenamientos sigue igual. "Eso es bueno. Me gusta que haya competencia, eso hace dar lo máximo de cada uno, y va a hacer que el equipo dé lo mejor de cada uno cada semana", sostiene.

Antoñito subraya la importancia de los más veteranos de la caseta: "Los conozco desde hace muchos años y lo hacen todo más fácil, sobre todo a los nuevos", asegura.

"Yo, en lo personal, tengo la sensación de que no he salido de ese vestuario estos años, se siente uno hasta mayor con la gente tan joven que hay, pero estoy muy contento", sentencia el albirrojo, que encarna esa terna de algecireños repatriados (Fran No, Aaron o Borja) para poner acento local.

Los más nostálgicos seguro que recuerdan la aparición de Antoñito en el último ascenso ante la Segoviana.