Antonio Sánchez cree que la derrota "debe servir de aprendizaje"

El albirrojo Antonio Sánchez es de los que trata de quedarse siempre con el lado positivo. El máximo goleador del Algeciras, con cuatro dianas, entiende que la derrota en Arcos, la primera de la temporada, "debe servir de aprendizaje" al vestuario para retomar la buena senda a partir del domingo ante el Cabecense.

El ariete admite que los de Javi Viso no entraron al encuentro en el Antonio Barbadillo como en las jornadas anteriores. "Yo al equipo lo vi diferente", concedió. "Creo que debemos aprender de los errores cometidos porque no supimos leer el partido, y creo que esto sirve de aprendizaje", analizó.

"El domingo tenemos una nueva oportunidad para arreglar lo que se nos ha escapado", avisó.

Antonio rehuye la idea de que las dudas hayan aparecido en el vestuario del Nuevo Mirador después del empate in extremis con el San Roque de Lepe. "No. Ese partido fue otro partido y no tuvo nada que ver, no hay dudas ninguna", atajó.

"De estos resultados lo principal es saber aprender", insistió el atacante.

Antonio comparte con el técnico la opinión de que el Algeciras ha echado en falta "esa fortuna de cara a gol que sí tuvimos en las jornadas anteriores". No obstante, el sevillano reconoció los méritos de un "Arcos bien trabajado, con las ideas claras, conozco a Pepe y a muchos jugadores y son buen equipo".

El '9' albirrojo, sobre su estado físico, lamenta que "las molestias siguen ahí en la parte posterior del muslo".