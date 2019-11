Álvaro Quirós (+4) finalizó este jueves en la última posición entre los 75 participantes la primera ronda del Turkish Airlines, torneo de las Rolex Series que se disputa en el Montgomerie Maxx Royal (Antalya, Turquía). Un pésimo arranque para el guadiareño, que en una competición que no tiene corte, necesita acabar en las primeras posiciones para alcanzar otros objetivos.

Álvaro Quirós aparece en el puesto 72 de la Race to Dubai y, según explica Ten-Golf es “el que más se está jugando directamente en el Turkish Airlines Open”, entre todos los representantes españoles.

“El de Guadiaro es el último que accede ahora mismo al Nedbank de la próxima semana por la Race to Dubai, así que necesita un buen resultado para mantener esa posición y no ser superado”, añade el prestigioso portal. “Para meterse entre los 50 primeros, objetivo último para clasificar para la Final de Dubai, tendría que acabar en cuarta posición en solitario. Si fuera quinto tendría una opción mínima aunque debería rematar la faena en Sudáfrica”.

En Turquía, al término de la primera vuelta, son líderes Tom Lewis y Matthias Schwab, tras firmar sendas tarjetas de 65 golpes (-7). El británico finalizaba su vuelta con seis birdies en los últimos siete hoyos. En cuanto al joven austriaco, que últimamente se pasea por la cabeza de la tabla en algún momento en todos los torneos, está considerado ya como una firme apuesta como candidato sorpresa al equipo europeo de la Ryder.

El mejor español es Jorge Campillos, empatado en el duodécimo puesto con -4.