El BM Ciudad de Algeciras estuvo a punto de lograr la proeza en la pista de un BM Bahía de Almería invicto esta campaña como local. Los de David González mandaron durante el primer tiempo y solo cedieron al final ante la notable falta de banquillo por las muchas bajas acumuladas.

El BMC Algeciras saldó con derrota ajustada la visita a Almería (28-26), correspondiente a la 22ª jornada del grupo F. Es la cuarta seguida de los algecireños que, sin embargo, se mantienen siete puntos por encima del peligro.

El baby Algeciras salió muy metido y dominó gracias a su acierto en los dos lados de la cancha, en especial en el ataque estático. Los de González, muy enérgicos, se fueron al descanso por delante (14-15).

Almería (con José Ángel Rodríguez con estilete) apretó en la segunda parte y a los visitantes les costó más aunque aguantaron bien los arreones (20-20 a falta de quince minutos). No obstante, la falta de banquillo comenzó a pasar factura y los locales hincaron el diente con un parcial de 6-1. No se rindió el Ciudad de Algeciras, que tuvo bola en el último minuto para ponerse a un solo gol y no lo aprovechó.

Hamsa lideró con siete tantos la ofensiva algecireña, bien secundado por Nico Samudio, Pedro Saucedo o el canterano Pepe García.