El Coria, un rival tocado pero no hundido para el Algeciras

El Algeciras Club de Fútbol recibe mañana en el Nuevo Mirador al histórico Coria CF (17:00), Los de Javi Viso afrontan el encuentro con la intención de asaltar el liderato del grupo X de Tercera ante su afición. El próximo rival, dirigido por el ginense Alejandro Ceballos, es un equipo al que los técnicos rivales califican de joven y valiente y que desembarca en La Menacha con los ánimos alicaídos tras perder en casa a manos del colista Guadalcacín y encajar de esta forma su quinta derrota en los últimos siete partidos.

Los ribereños, que pierden para mañana a Gonzalo, sancionado, y a Dani Casado, que se desvinculó esta semana de la entidad, fueron de los más perjudicados en la última jornada intersemanal en la que no sumaron puntos.

El rival del Algeciras llegó a firmar un notable comienzo de campeonato que los aupó hasta la quinta plaza, superando con creces los problemas de adaptación de una plantilla muy renovada (hasta 15 refuerzos) y del cambio de técnico tras dar el salto de categoría desde División de Honor.

Nombres como el de Mario Begines –que defendió los intereses del San Fernando CD el curso pasado en Segunda B– Isco, Chapi y Samu (ex de La Roda, Ceuta... en la categoría de bronce) dan buena cuenta del proyecto que conformó para esta temporada el conjunto coriano.

El Coria desembarcará en territorio albirrojo como decimotercer clasificado con 17 puntos tras desinflarse en las últimas jornadas. La ventaja sobre los puestos de descenso ha quedado reducida a tres puntos.

La victoria ante la Lebrijana de hace dos semanas (la segunda consecutiva tras golear al Cabecense) devolvió la ilusión a la afición amarilla, que confiaba en volver a por a meterse en la zona alta, pero las dos derrotas de la semana pasada acercaron al club a la parte baja, sobre todo, la cosechada ante el CD Guadalcacín, vigesimosegundo clasificado. Un resultado que ha desatado un reguero de críticas.

De los seis desplazamientos lejos del estadio Guadalquivir esta temporada los ribereños no presentan un balance especialmente malo, ya que han logrado puntuar en la mitad de los duelos que afrontaron como visitantes.

El Coria logró imponerse al Sevilla C (0-1) y al Cabecense (1-4); empató sin goles en el San Pablo con el Écija y sucumbió en Lepe (4-3), en Chapín ante el Xerez Deportivo (3-1) y en el complejo deportivo de El Rosal ante el Cádiz B (1-0).

El conjunto sevillano no tiene malos números en el apartado ofensivo. Ha anotado 19 goles. Cinco de ellos, obra de Gonzalo (ex de Mérida ySan Roque de Lepe) pero no es capaz de demostrar solidez defensiva: ha recibido nada menos que 18 tantos.