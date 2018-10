Derbi del Estrecho: marejada al otro lado

Derbi del Estrecho a la vista. El Algeciras CF otea en el horizonte el Alfonso Murube, una plaza fuerte que anda algo revuelta por el mal momento del Ceuta. La calma y la confianza que desprenden los albirrojos, consolidados en la segunda plaza del grupo X de Tercera, contrasta con la marejada que atraviesan los caballas después de su derrota en Los Barrios, la tercera en cuatro partidos de un equipo que se descuelga del playoff de ascenso.El Algeciras visitará la otra orilla del Estrecho el próximo sábado a las 18:00. El conjunto de Javier Viso lo hace reforzado tras su victoria del pasado domingo (2-3) en Gualdacacín, donde remontó de la mano del joven Moha, inédito casi desde que debutó la pasada temporada precisamente en el Murube. Los albirrojos, desde que cayeron en Arcos, enlazan cuatro jornadas invictos y tres triunfos, una racha que les mantiene a un punto del liderato y como la excepción entre los tres filiales que copan la cabeza. El entrenador algecireño, además, ha demostrado que sabe gestionar su plantilla y repartir minutos y descansos para tener a todos enchufados. Se puede decir que el Algeciras irá a Ceuta en un estado de confianza pleno.En el lado contrario, la AD Ceuta FC atraviesa un momento deliciado y su técnico, Juan Ramón Martín, empieza a ser cuestionado por parte de la afición. El proyecto caballa, en opinión de muchos preparadores del grupo, es el más potente de todos, pero no termina de arrancar. El Ceuta es décimo con 14 puntos, a seis del cuarto y a nueve del Algeciras. Los norteafricanos solo pudieron sumar ante el colista Guadalcacín de los cuatro últimos compromisos y perdieron con Xerez DFC, Cádiz B y Los Barrios. Además, el otrora inexpugnable Murube ya ha sido profanado por dos rivales desde que el Arcos dio el campanazo en el debut liguero.El duelo, un clásico de la historia futbolera entre las dos ciudades, se convertirá a buen seguro en un punto de inflexión para un Ceuta plagado de exalgeciristas y viejos conocidos de la comarca: Víctor González, David Camps, Borja Romero, Chico Díaz, el algecireño Willy, el sanroqueño Iván, Polaco... El morbo está garantizado en una cita que el pasado curso ya propició la mejor taquilla del Murube en mucho tiempo.Precisamente con la intención de asegurarse el respaldo del público, la entidad norteafricana lanzó ayer un aviso de venta anticipada, además de adelantar que no habrá jornada económica y que los abonados accederán de forma gratuita al recinto. Las entadas en la grada de Gol valdrán solo dos euros desde hoy. El sábado, en taquilla, el precio será el habitual (cinco euros) y las localidades de Tribuna costarán diez.Para el Algeciras el choque es igual de importante aunque los albirrojos no tienen ansiedad. Viso sabe que puede preparar con más calma su segundo viaje consecutivo y lo hará sin perder de vista el compromiso del jueves siguiente con el Córdoba B en el Nuevo Mirador (12:00), otro partidazo que puede valer el liderato.El pistoletazo de salida al Derbi del Estrecho ya ha sonado. Las aficiones juegan su particular partido en las redes sociales hasta el sábado a las 18:00 eche a rodar el esférico a poco más de 17 kilómetros del Nuevo Mirador.