El Algeciras 2018/19, de una tacada

El Algeciras CF 2018/19 apareció ayer de golpe y porrazo casi al completo. El club anunció de una tacada seis fichajes y diez renovaciones de una plantilla que no alcanzará las 20 fichas seniors para incentivar a los chavales de la cantera. Los albirrojos se refuerzan con el delantero Antonio Sánchez y el interior Javi Zafra, ambos adelantados por este periódico, además de con Melo y con los algecireños Aarón, Antoñito y Fran No, éste último con la peculiaridad de que está apalabrado porque aún compite en el playoff de ascenso a Segunda B con el Langreo.

La secretaría técnica que encabeza Mané comunicó también la renovación de diez futbolistas: los porteros Jesús Romero y Pablo Barroso; los defensas Oñate, Pablo de Castro y Berlanga (también coordinador de la cantera); los centrocampistas Josemi, Chapa e Iván; y los atacantes Ayala y Moha. Los albirrojos, además, están en negociaciones con Javi Anaya y Adrián Máiquez para completar el bloque de jugadores de la casa.

Máiquez, Anaya, Tano y Ernesto, pendientes de sus negociaciones para continuar en el club

Con respecto a los jugadores foráneos, el Algeciras intentó la continuidad de Moussa, Albertito y Siles, con alguno de ellos con una apuesta importante, pero por diferentes motivos cada uno tomará otro rumbo. El club no está dispuesto a esperar como ocurrió el pasado verano con Pablo Ganet. "No vamos a esperar a nadie. No hay mayor incentivo que jugar en el Algeciras", remarcó el directivo Miguel Ángel García.

La parcela técnica pretende sentarse aún con Ernesto y Tano, y se da por hecho que no lo hará con Solferino, Ito y Salas.

Los dirigentes algeciristas señalaron que la primera plantilla que entrenará Javier Viso no tendrá más de 18-19 fichas con la intención de que el técnico tire de la cantera. De hecho, el club, por primera vez, fija compensaciones económicas para los chavales que participen en Tercera. "Cualquiera que sea convocado tendrá un incentivo y el que juegue más de 45 minutos se le doblará", matizó García.

En cuanto a los fichajes, tres de los seis son algecireños, y Mané tiene la intención de cerrar otras tres incorporaciones más para apuntalar la plantilla.

El Algeciras se hace con Antonio Sánchez, delantero sevillano de 27 años que las dos últimas temporadas militó en el Arcos, en la primera con una veintena de tantos y liguilla. Antonio, como desveló este periódico, era una de las prioridades de los albirrojos y es la gran apuesta para el ataque.

Francisco Javier Zafra (Javi Zafra) refuerza la banda derecha del ataque. El roteño de 25 años procede del Ceuta, con el que disputó también el playoff de ascenso a Segunda B, y atesora una dilatada experiencia en la categoría y en Segunda B, con pasado en el Portuense, Xerez, Sanluqueño, Cádiz, Arcos y San Fernando. Era otro de los fichajes cotizados adelantado por este diario.

Rafael Melo apuntala el centro del campo. El sevillano de 27 años es fruto de la cantera del Sevilla FC y llegó a militar en Segunda B con el filial de Nervión. Procede también del Arcos, donde compartió caseta con Antonio y Zafra, y pasó por las filas de Alcalá, Xerez, Sanluqueño y Coria.

Francisco No (Fran No) está llamado a ser uno de los refuerzos importantes en la defensa albirroja. El algecireño de 26 años está apalabrado ya que aún compite por el ascenso a Segunda B con el Langreo. El deseo de volver a casa de Fran ha sido fundamental, sobre todo las ganas de vestir de rojiblanco. Criado en las canteras del Betis y el Valladolid, el central cuenta con amplia experiencia en Segunda B.

Antonio González Antoñito regresará a casa. El centrocampista algecireño y exalgecirista se sumará a la pretemporada una vez acabe su periplo con el Europa FC de Gibraltar en la previa de la Europa League. El canterano de 25 años fue uno de los integrantes de la plantilla del último ascenso a Segunda B.

Aarón Acejo es un mediocentro algecireño de 20 años forjado en la cantera del Málaga que el pasado verano regresó a la comarca para jugar en el San Roque en División de Honor. Con Guti disputó más de 30 partidos y el club confía en él para que termine de explotar en el Nuevo Mirador.

"Con la experiencia que yo tengo en el vestuario del año pasado hacía falta reforzar posiciones y nos hemos centrado en puestos claves con jugadores que van a ser importantes", explicó Mané. "Creo que es el salto de calidad que le falta al equipo aunque ahora eso hay que demostrarlo en el campo", agregó.

"Todos van a tener la oportunidad en este equipo. La plantilla será corta porque la idea es que la cantera tenga su sitio también. Es un reto muy bonito y creo que todos vamos a soñar con el equipo", sentenció Mané.