Algeciras, no me falles

Hoy no se puede fallar. El Algeciras CF y sus fieles tienen una cita esta tarde (18:00) en el Nuevo Mirador con el CD Cabecense y con Adrián Máiquez. El preámbulo del partido liguero de la séptima jornada en el grupo X de Tercera brindará un más que merecido homenaje al excapitán algecireño, un futbolista ejemplar durante más de una década, que hoy podrá recibir el cariño de la afición por su destacada hoja de servicio.

La carga emotiva especial adereza más aún un encuentro importante. El equipo de Javier Viso comparece ante su parroquia tras dos jornadas sin ganar. El empate ante el San Roque de Lepe y la derrota en Arcos, la primera de la temporada, descabalgaron a los albirrojos de la primera plaza que hoy defiende el Córdoba B (precisamente ante el Arcos). El líder saca un punto.

Ahora tenemos que demostrar en el césped que la derrota de Arcos sirvió de aprendizaje"Javier VisoTécnico del Algeciras CF

El Algeciras quiere retomar la senda triunfal para disipar dudas y para iniciar con buen pie la primera semana maratoniana del curso, con la visita a Lebrija y el duelo con el Xerez DFC en casa en apenas siete días.

Viso se verá obligado a mantener las rotaciones que emprendió en el Antonio Barbadillo. Zafra tiene difícil entrar en el once porque arrastra problemas físicos y no recuperó bien durante la semana. Otros como el Pichichi Antonio Sánchez o el guardameta Romero también renquearon y no hay que descartar que el técnico dé la oportunidad a alguno de los que viene apretando en las sesiones de trabajo. El veterano Miguel Ángel Berlanga retornará al centro de la zaga tras haber cumplido su sanción.

El once del Algeciras para hoy es una incógnita, pero el técnico deja claro que no afrontará los tres próximos partidos con una alineación fija. "Será complicado que se vuelva al once ideal porque hay futbolistas que arrastran problemas y si nos metemos tres partidos en una semana, o seis en quince días, no podemos permitir que un jugador se rompa y se pegue dos meses de baja. Es mejor dosificarlo y no creemos que porque se cambie a un futbolista o dos pueda notarse tanto", explicó el técnico algecireño.

"Ahora es cuando tenemos que demostrar en el césped que la derrota en Arcos fue para bien, para aprender", subrayó Viso. "El equipo debe ser capaz de dar la cara, volver a los orígenes y ver que somos buenos", insistió.

Sobre el Cabecense, el preparador del Algeciras señala que "fue capaz de empatar a equipos potentes, viene de ganar al Guadalcacín y problablemente venga con una motivación extra para entrar con buena dinámica ante un equipo al que todo el mundo quiere ganarle".

Los algeciristas recibieron esta semana la visita de la peña de estibadores Ni un paso atrás, que agasajaron a los jugadores con unos llaveros personalizados y un mensaje de ánimo. Además, la plantilla también celebró una charla motivacional, como ya es habitual en el club cada cierto tiempo.

Todo confluyó hacia la más absoluta normalidad en la primera semana postderrota en el Nuevo Mirador, donde hoy todo el algecirismo espera vivir un ambiente de gala para rendir homenaje a Adrián Máiquez Pérez.