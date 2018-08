El Algeciras deja abierta la puerta a otro delantero

El Algeciras CF 2018/19 aún no ha cerrado la puerta. Es más, el club del Nuevo Mirador la tiene abierta por si se pone a tiro un delantero centro que cumpla con los requisitos para pujar de tú a tú por el '9' con Antonio Sánchez. El técnico albirrojo, Javier Viso, así lo aseguró ayer en la comparecencia previa a la temporada que el domingo sube el telón ante el Écija Balompié en La Menacha (20:00).

La llegada del joven Bryan, un futbolista de ataque pero de banda, se suponía el último refuerzo algecirista del verano, sin embargo es verdad que no contentó demasiado a una afición que esperaba otro tipo de fichaje, algo más parecido a un punta más contrastado.

La situación del joven Moha pasa por seguir en el filial de Tobali o buscar una cesión

Viso, preguntado por las posibilidades de un ataque en el que solo Antonio Sánchez aparece como '9' puro, desveló que la parcela deportiva aún no ha recogido las redes del mercado. "La cuestión del otro delantero es algo que estamos buscando desde hace un tiempo y siempre estamos pendientes y esperando por si hay algo bueno que pueda venir", afirmó el técnico. "Pero tenemos que saber que el club depende mucho de la masa social y si la masa social no contribuye como se esperaba tampoco se puede traer a alguien de unas características especiales", agregó el algecireño, en clara referencia al número de abonados que todavía no ha alcanzado el millar, cuando el objetivo mínimo era sumar 1.200.

"Si no tenemos un número mínimo de masa social no podemos reforzarnos y si no nos reforzamos no atraemos socios, es algo que siempre se repite", concedió.

Los algeciristas han experimentado un repunte en la campaña de socios y abonados en los últimos días y confían en lograr los mil carnets para el debut liguero ante el Écija. No obstante, el club considera que hace falta un achuchón más para emprender el esfuerzo que requiere un fichaje extra.

El técnico del Algeciras, muy suelto en su comparecencia, también habló sobre el papel del canterano Moha, de quien la afición siempre ha esperado más minutos con el aliciente dle cariño que despertó su llegada al Mirador.

"Yo a Moha no lo veo fuera", replicó sobre una posible salida como cedido del ariete. "Es un futbolista que sigue en proyección, que tiene unas condiciones muy buenas, pero tiene que seguir entendiendo el juego", explicó.

"Él lleva un año jugando al fútbol e igual se crearon unas expectativas que no fueron precisas porque la realidad es que va años por detrás de otros futbolistas que tenemos aquí en el club, sin embargo es verdad que tiene un potencial grande que tenemos que seguir trabajando". Dicho lo cual, la situación de Moha está entre quedarse en el filial de Tobali y esperar alguna oportunidad con los grandes o salir cedido para foguearse.

Hasta que el mercado no dé carpetazo, Viso y el Algeciras no descartan movimientos: "No doy por cerrado ningún capítulo, estamos siempre alerta a lo que se mueva en el mercado. No entiendo que se tenga que cerrar nada al margen de que estoy muy contento con la plantilla que tenemos, va a dar mucho que hablar y muchas alegrías".