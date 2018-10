"Este Algeciras tiene más nivel colectivo e individual que el de la temporada pasada"

El entrenador del Club Deportivo Cabecense, el lebrijano Antonio Jesús Falcón, asegura que su equipo llega mañana al Nuevo Mirador con la moral reforzada tras conseguir -ante el Guadalcacín- su primera victoria de la temporada, un resultado que considera "vital" para su vestuario después de cinco jornadas sin arañar un triunfo. Sin embargo el técnico entiende que en esta séptima jornada sus futbolistas se miden a un Algeciras que es "superior al de temporada pasada" y "claro candidato" a disputar la liguilla.

"La verdad es que esta temporada va a ser muy complicado en este grupo, que se ha puesto muy exigente, lograr cada triunfo", reflexiona el preparador del conjunto de Las Cabezas de San Juan.

En opinión de su preparador, la clasificación no refleja el auténtico potencial del Cabecense. "Es que se han unido muchas cosas en este arranque liguero, hemos empezado con muchas bajas, sobre todo en defensa y además hemos tenido que hacer frente a un calendario muy exigente y lo que nos espera, porque en esta semana de tres días viajamos a Algeciras, recibimos al Córdoba B que aún no he perdido y vamos a Lucena", explica.

"Otra circunstancia con la que hemos tenido que lidiar es que somos un equipo muy joven porque nos reforzamos con siete jugadores y cinco apenas tienen veinte años, pero que tienen hambre y ganas de seguir evolucionando", abunda.

"Fuera de casa perdimos en Chapín ante el Xerez CF y en Arcos, que son partidos en los que se sabe que en un momento dado podemos perder", reflexiona.

Con respecto a su rival del domingo, señala: "Creo que tiene más nivel deportivo tanto a nivel individual como colectivo, porque ha incorporado jugadores ya consagrados en el grupo X como Antonio Sánchez, Melo, Zafra... sus laterales vienen de jugar en Segunda B y los que se han quedado son futbolistas de garantías, como Romero, Berlanga, Iván...".

"El Algeciras por entidad, equipo, por todo, es un claro candidato a estar en el play-off", sostiene Falcón. "Empezó muy bien; este año ganar dos o tres partidos seguidos no va a ser fácil y ellos lograron cuatro victorias y aunque ahora lleven dos resultados que no esperaban hay que comprender que no siempre se puede ganar".

El míster rojinegro no quiere que las bajas con las que afrontará el encuentro le sirvan de excusa. "De momento estamos compitiendo y esperamos hacerlo también en Algeciras, aunque sabemos que el rival tiene un potencial enorme", finaliza.