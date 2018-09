El Algeciras no camina solo

Tres autocares de aficionados y un buen número de fieles en vehículos particulares pondrán hoy rumbo a Arcos para arropar al Algeciras CF en su visita al Antonio Barbadillo (18:00). El líder invicto del grupo X de Tercera no camina solo. Con el aliento de una hinchada encendida, el equipo de Javier Viso abre esta tarde la sexta jornada. Los albirrojos tienen la posibilidad de consolidar su posición en la cima antes de llegar al primer repecho de un calendario kilométrico. Por eso y por la sanción de Berlanga, el técnico tocará su once de gala. "Hay que ser valientes", avisó.

Después de cuatro victorias consecutivas, el Algeciras encajó el pasado domingo sus dos primeros goles de la temporada y concedió un empate ante el San Roque de Lepe en el descuento, en un Nuevo Mirador con casi cuatro mil almas. El líder aventaja en dos puntos al Córdoba B y en tres a un nutrido grupo de perseguidores. El Arcos, el rival de hoy, asoma cerca de la nobleza con nueve puntos.

"Anímicamente estamos muy bien", intervino Viso, que tomó nota de lo ocurrido con los leperos al tiempo que pasó página. "Parece que hicimos un partido desastre pero para nada, empatamos y seguimos líderes. Está claro que tuvimos nuestros fallos y hay que corregirlos, pero también hay que poner en valor lo que el rival hizo bien", apuntó.

Viso pierde a Berlanga en el centro de la defensa tras su expulsión camino de los vestuarios al descanso. La lógica señala a Oñate o Aaron como relevo.

El preparador, no obstante, planea algún cambio más sobre el Barbadillo: "Hay gente que está pidiendo paso y tampoco podemos jugar solo con once. No podemos alargar mucho más este once porque la competición es larga y si tenemos un banquillo bueno es para que estén enchufados también. No queremos machacar a los que arrastran ya algunas molestias", explicó.

¿Qué más cambios podría hacer Viso? Por lo pronto, Chapa y Álex Guti se quedan en tierra por decisión técnica. Toque de atención a dos canteranos que el otro día no salieron a morder desde el banquillo. Sigue al margen el central Fran No, sin el alta federativa y con problemas musculares para coger el nivel del grupo, de unos compañeros que dan bocados ahora mismo.

Viso se lleva a dieciocho efectivos después de que esta semana la Federación Andaluza aprobase y comunicase a los clubes de la categoría la nueva medida que permite aumentar la citación oficial de dieciséis a dieciocho, como en el resto de las divisiones superiores.

El delantero Antonio Sánchez arrastra molestias y podría ceder su sitio al algecireño Alberto. Antonio, precisamente, Melo y Javi Zafra vuelven a su antigua casa. El goleador y Melo jugaron juntos el pasado curso en la goleada que los arcenses endosaron al cuadro albirrojo en la primera vuelta, en uno de los grandes repasos que se llevó este equipo en toda la temporada. El Arcos fue uno de los rivales que se le atrangantó al Algeciras el último curso, con Antonio como verdugo.

Viso habla muy bien del equipo que dirige Pepe Bermúdez: "Igual otras temporadas hemos visto que el Arcos parecía que iba a apostar a por todas desde el principio y éste no, pero está teniendo resultados buenos y quieren estar arriba en la tabla".

"Vamos a un campo complicado donde el césped no está en sus mejores condiciones. Van de tapados pero han confeccionado un buen equipo, su entrenador gusta de tener equipos intensos y enchufados y será un partido interesante en el que la afición puede disfrutar", advierte Viso.

El técnico algecirista insiste en "estar tranquilos" ante una campaña "muy larga" de 42 jornadas en la que sólo se han consumido cinco. "Vendrán partidos buenos, menos buenos, pero hay que tener la confianza de que estamos trabajando para estar lo más arriba posible y a final de temporada veremos si lo hemos conseguido", razonó.

"Hemos tenido suerte de empezar bien, hay que continuar buscando esa suerte que estamos teniendo, que nos respeten lesiones y expulsiones y poco a poco. Esto es un pasito a paso, acabamos de empezar y algunos equipos no han empezado ni a rodar", recalcó el algecireño.