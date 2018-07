El Algeciras, en calma chicha

En la tierra del levante y del poniente impera la calma chicha desde hace muchos días. El Algeciras Club de Fútbol apenas se ha hecho notar durante toda la semana de la Feria y en lo que va de verano, salvo un par de ruedas de prensa a lo grande, la entidad mantiene un silencio que no termina de gustar a buena parte de la afición albirroja.

Con el inicio del mes de julio y la pretemporada a la vuelta de la esquina, el algecirismo quiere saber más sobre el nuevo proyecto, la campaña de socios y abonados y lo que falta por cerrar en la plantilla que entrenará el técnico Javier Viso.

La directiva que encabeza Ricardo Alfonso Álvarez sostiene que no ha parado de trabajar por el Algeciras ni un instante, que las labores prosiguen en la sombra, como se suele decir cuando una actividad no trasciende. Sin embargo, el aficionado de la calle necesita su dosis casi diaria de algecirismo, ese empujoncito que le anime a ilusionarse para lo que se viene en agosto, que no es otra cosa que una temporada más en el grupo X de Tercera.

Los albirrojos tienen perfilada casi toda la plantilla del primer equipo. Lo hicieron casi de una tacada al anunciar seis fichajes y más de una decena de renovaciones, incluso con algún acuerdo aún pendiente de firmar. Luego se produjeron algunas bajas aunque ninguna de forma oficial.

El capítulo de las salidas, en concreto de algunas, es algo que no ha sentado bien en la grada. Son muchos los hinchas que a diario acuden a este periódico a preguntar por novedades o por qué el secretario técnico, Mané, no comparece en público con más asiduidad.

El plato fuerte de la primera semana de julio apunta a la campaña de captación de socios y abonados, algo que la afición espera con bastante expectación. ¿Seguirán los mismos precios dentro del mismo presupuesto? ¿Habrá novedades? En estos días el club debería despejar el enigma.

Otra cuestión pendiente es la asamblea de socios que Ricardo Alfonso Álvarez avanzó en junio para rendir cuentas con la masa social y poner al día sobre los muchísimos asuntos que tejen la economía de guerra de un club que precisa soluciones.

Sobre la parcela deportiva, el Algeciras necesita acometer tres o cuatro fichajes, aunque Miguel Ángel García, el directivo responsable, ya dejó claro que ahora no hay prisa. Los técnicos quieren calibrar bien sus opciones antes de lanzarse a por los retoques finales.

Queda por conocer también quiénes serán los chavales de la cantera que podrá disfrutar de la pretemporada con Viso. Uno de ellos será el juvenil Álex Guti -no confundir con el canterano que se marchó a Los Barrios-, pero la terna estará entre cuatro y cinco. El viento volverá a soplar en La Menacha antes o después.