El Algeciras, a lo bestia

Cualquier adjetivo mayúsculo se adapta en estos momentos al Algeciras CF. El equipo de Javier Viso protagonizó ayer una victoria de las que resuena, de esas que dejan al aficionado en un estado cercano al éxtasis, a la levitación durante unas horas. Los albirrojos superaron con una goleada rotunda al Sevilla C en el Nuevo Mirador. No fue un paseo militar ni mucho menos. La escuadra de La Menacha desarboló a un filial valiente y con argumentos. Los de Viso hicieron un trabajo de demolición metódico, con Antonio Sánchez como ariete, para terminar el partido como un buldozer que lo engulle todo. El algecirismo, más numeroso en las gradas, disfrutó muchísimo y ovacionó a los suyos, que ya son líderes en solitario del grupo X de Tercera división tras un arranque perfecto de temporada (e histórico).

Lo del Algeciras ayer fue una exhibición de fuerza, carácter y fútbol. Este equipo corre una barbaridad, como ya demostró en el debut ante el Écija con uno menos, pero también juega con cabeza y sabe leer los partidos, como dejó patente en Gerena. Los albirrojos no quieren meter el segundo antes que el primero, como tantas veces ocurrió en los últimos tiempos. Este Algeciras se mueve como una centella y muerde, pero también se sacrifica cuando el rival aprieta. Son las líneas maestras de un conjunto, el de Viso, que se está ganando cada piropo.

El bigoleador cede a Zafra el tercero y Pablo culmina la exhibición de fuerza y carácter

El Sevilla C era una buena prueba de fuego para los algeciristas y así lo corroboró en el primer tiempo. El filial jugó de tú a tú hasta que le dejaron. Los chavales encajaron una goleada pero hasta en eso saben perder los de Nervión.

Como el equipo está en estado de gracia, Viso no tocó el once. Los mismos que tomaron Gerena saltaron ayer al verde del Mirador, cada vez más bloque, cada vez más ensamblados. Romero tiene por delante una defensa que ha encontrado en Berlanga y Pablo una pareja estable. El veterano lo hace fácil y el zurdo está en todas; lo de los laterales ya no es casualidad porque Juanjo y José Carlos son dos cohetes. Melo se ha apoderado de la medular para escoltar a una sala de máquinas con Iván y Pipo, tan distintos y tan geniales. Y arriba Antoñito, Zafra y Antonio Sánchez mezclan dinamita pura.

Antonio Sánchez se ganó ayer al Nuevo Mirador. El ariete enamoró a los más escépticos y lo hizo con sangre de goleador, después de fallar una ocasión y levantar murmullos. Antonio abrió la lata con dos tantos de delantero, uno por abajo y otro por arriba. Y regaló la consumación del tercero a Zafra. Hay un '9' y se acabó el debate.

El Algeciras solventó un primer tiempo igualado y sin goles. Los albirrojos se encontraron con un rival que supo jugar con y sin balón. Los de casa no lograron buscar portería hasta el minuto 24 cuando Juanjo probó desde la distancia con un disparo mordido que se marchó a córner. Antoñito buscó fortuna tras un pase de Zafra en el 30' y poco después con una chilena. Los de Viso ya merodeaban al área. Un cabezazo blandito de Antonio fue el último coletazo antes del descanso, sin inquietud por parte sevillista pero con la sensación de que en una contra el filial la podía armar.

El segundo periodo comenzó con una oportunidad clarísima para el Algeciras. Iván y Antoñito se asociaron para meter un pase en el corazón del área que el punta falló con todo a favor tras volverse. En pocos minutos, en el 54', los que se habían llevado las manos a la cabeza por el error saltaron de sus butacas para celebrar el primer gol de la tarde. Balón de Pablo que Zafra condujo por la derecha y centro del roteño que Antonio colocó con sutileza en el fondo de la red ante tres contrarios.

El delantero albirrojo se creció instantes después, en el 62', para cabecear de forma impecable un centro de José Carlos desde la izquierda. La jugada venía del omnipresente Antoñito.

El Algeciras, que venía madurando el partido, desbarató a los sevillistas en un abrir y cerrar de ojos y comenzó a gustarse ante una parroquia exaltada. Llegó el momento de mover el banquillo. Chapa entró por un exhausto Melo y después debutó el algecireño Alberto Fuentes. El joven cedido por el Málaga se coló en una lista de la que se cayó Ayala. Aviso a navegantes para toda la plantilla. El que no apriete ni se viste.

La fiesta en La Menacha estaba por cerrarse ya que la voracidad de los albirrojos no tuvo freno. A falta de diez minutos Antonio Sánchez sirvió en bandeja a Zafra -gran segunda mitad- para que marcase de vaselina y Pablo de Castro puso la guinda tras cabecear la prolongación de una jugada a balón parado.

Y era el minuto 90 y los laterales seguían arriba, y Zafra cabalgaba a riesgo de que se le subiera un gemelo, y el centro del campo presionaba, y la defensa empujaba y la grada aplaudía. Así, con esta comunión, va a ser difícil que se escapen los puntos del templo albirrojo. Así, por lo pronto, el Algeciras suma un pleno de tres victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra, y por encima de todo una confianza que crece al compás de la ilusión.