El Algeciras de Viso se pone en marcha hoy

La espera llegó a su fin. Hoy a partir de las 19:00 el Algeciras CF comienza a escribir una nueva página en su centenaria historia. El primer equipo albirrojo está citado en el Nuevo Mirador para ponerse a trabajar a las órdenes del entrenador algecireño Javier Viso. El que fuera segundo de José Antonio Asián hasta hace un par de meses toma las riendas para comandar una plantilla con el sello de Mané, el ya exjugador y nuevo secretario técnico, y con el reto de ilusionar al algecirismo en la andadura que arrancará a finales de agosto en el grupo X de Tercera división.

El Algeciras 2018/19 inicia la pretemporada esta tarde con la columna vertebral que la pasada campaña disputó la fase de ascenso a Segunda B y se despidió en la primera eliminatoria ante el Ibiza. Pero hay cambios, en casi todas las líneas, algunos de mucho calado, y sobre todo hay una nueva filosofía que la directiva, encarnada en Miguel Ángel García, quiere convertir en la seña de identidad de la casa.

El Algeciras mantiene a once efectivos de los que terminaron la competición en Can Misses: Romero, Barroso, Berlanga, Oñate, Pablo de Castro, Josemi, Iván, Chapa, Ayala y los canteranos Álex Guti y Moha. La maquinaria encabezada por Mané cuenta por el momento con ocho refuerzos: los algecireños Fran No, Aaron, Antoñito y Borja Maderal, y los foráneos Antonio Sánchez, Melo, Javi Zafra y el más reciente, Juanjo. Todavía faltan los últimos retoques: un lateral izquierdo, un centrocampista ofensivo y la guinda de las guindas, otro atacante.

Viso contará con savia joven de la casa y gente a prueba. Por lo pronto trabajarán los canteranos Nacho, Guti, Luis Hoyos y Félix. Además se incorporan a prueba el central tarifeño Malia -que el club quiere fichar sí o sí aunque lo ceda- y el interior izquierdo almeriense Herrada, que viene avalado por Mané. No hay que descartar que se sume alguien más a lo largo del verano.

Los albirrojos tendrán su primera toma de contacto, la tradicional charla y presentación y saltarán sobre las 20:00 al césped sintético de los anexos, donde realizarán las primeras sesiones antes de empezar a jugar en un calendario estival que aún está por completar pero que tendrá de todo.