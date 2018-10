A río revuelto sin excusas

El Algeciras CF viaja a río revuelto. Los albirrojos visitan este domingo al colista Guadalcacín (12:00), un rival en plena crisis y sin entrenador, y lo hacen con recelo porque van a un campo donde se les resiste la victoria. Partido trampa para el equipo de Javi Viso, que sigue al acecho del liderato que ostenta el Córdoba B con solo un punto más al frente del grupo X de Tercera división.

Viso vuelve a perder a Javi Zafra, que recayó de sus molestias en los isquiotibiales y tendrá que guardar reposo dos-tres semanas. Además del roteño, sigue en la enfermería el también extremo Bryan Porras. El técnico no podrá alinear a los sancionados Melo y Chapa (cumple la expulsión de Lebrija).

Ante este panorama, Viso echó mano del delantero del filial Moha, que ya debutó la pasada temporada con Asián aunque no ha tenido protagonismo en la presente. El preparador citó también por primera vez a Fran No. El central algecireño llegado en verano del Langreo cumplió por fin su periodo de baja federativa por lesión de larga duración y tiene luz verde para jugar. Viso dejó claro que hay que ser “paciente” con Fran para “ir metiéndole en la dinámica de grupo y recuperar su mejor versión”.

Después de la esforzada victoria sobre el Xerez DFC y tras saldar con siete puntos de nueve la primera semana maratoniana de la temporada, el Algeciras enfila Guadalcacín como la primera de las dos salidas que afronta seguidas. El derbi del Estrecho espera la semana siguiente en Ceuta y el festivo 1 de noviembre se viene partido gordo en el Nuevo Mirador con el filial del Córdoba (12:00).

Viso no quiere excusas. El jefe de la nave algecirista asume que les aguarda un campo de minas, con una superficie “catastrófica” y un enemigo “ultramotivado”.

“El rival nos lo pondrá complicado”, augura el técnico. “Veremos la climatología pero estamos obligados a ir a ganar, no podemos tener excusas, hay que ir a ganar, sacar los tres puntos y realmente no me importa el juego que hagamos”, manifestó.

El Fernández Marchán se brinda a pocas florituras. “Si han ido otros equipos y han ganado, nosotros tenemos que ir también a por todas. Todos han jugado en las mismas condiciones. Allí lo único que me preocupa es la motivación extra que puedan tener con un entrenador nuevo, de si se solucionan los problemas que han tenido y que recuperen futbolistas que antes no tenían, pero excusas ninguna”, insistió.

Tras ganar en Gerena y Utrera, el Algeciras acumula dos salidas con un revés en Arcos y un punto en Lebrija. “Me reafirma en que cualquiera te puede quitar puntos”, avisó Viso.

El Algeciras podría disponer su once de gala salvo por Zafra y Melo. La lógica apunta al regreso de Berlanga a la zaga, Aaron al centro del campo y Alberto Fuentes en la banda derecha. Por supuesto que Viso podría sorprender con algunas variantes como viene haciendo en las últimas fechas para repartir descansos y tratar de tener enchufados a todos los jugadores.

“No tengo un once muy claro”, dijo el entrenador, que sabe jugar el despiste para no ofrecer la más mínima pista.

“Tenemos Guadalcacín y luego nos llegan tres partidos muy difíciles con Ceuta, Córdoba B y Lucena, será muy complicado pero las pilas están puestas ya”, apuntó Viso, que sabe de la dureza del calendario que se avecina.

Las previsiones meteorológicas dan un 90% de probabilidades de precipitaciones con tormentas eléctricas sobre el cielo de Jerez. Un tiempo de perros para un partido a cara de perro entre dos equipos separados por 20 puntos en la clasificación, los que hay entre el segundo y el farolillo rojo.

Alineaciones Probables

CD Guadalcacín: Lebrón, Alberto Fernández, Diego Galiano, Rosales, Chato, Pancy, Luis Castillo, Pulido, Juanjo, David Piñero y Fran Jiménez.

Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Berlanga, Pablo de Castro, Aaron, Alberto, Iván, Antonio, Pipo y Antoñito.

Árbitro: Gutiérrez Perera (Sevilla). Hora: 12:00 (10ª jornada).

Campo: Antonio Fernández Marchán, en Guadalcacín (Jerez).

Antecedentes: El Algeciras, que no conoce la victoria en Guadalcacín, acumula dos empates y una derrota en sus tres visitas en partidos oficiales. La pasada campaña quedó 1-1.