Alexis de la Paz, sustituto provisional de Mariano en el San Roque

Alexis de la Paz, el director deportivo del Club Deportivo San Roque, se hace con las riendas provisional del banquillo rojillo tras la dimisión del técnico Mariano Marcos, que se desvinculó del equipo la noche del lunes.

Mariano tomó la decisión de presentar su dimisión tras la reunión de urgencia que mantuvo con Alexis de la Paz y con parte de la directiva que preside Abel García de la entidad para analizar la mala situación del conjunto del Manolo Mesa, que acumula cuatro derrotas seguidas y se acerca a la zona de descenso del grupo I de la División de Honor.

El San Roque no tiene decidido aún quién puede ser el recambio y mientras tanto pone al equipo en manos de Alexis de la Paz, que la pasada campaña llegó a jugar con los rojillos y colgó las botas en septiembre con 38 años.

El exfutbolista algecireño se sumó al club como director deportivo del nuevo proyecto puesto en marcha por los sanroqueños y conoce a la perfección el vestuario. Si la directiva se toma su tiempo para buscar un sustituto, Alexis sería el encargado de dirigir a los rojillos el domingo en Lebrija ante el Atlético Antoniano, uno de los huesos duros del campeonato.

El ya extécnico rojillo dejó unas palabras sobre su dimisión en Multimedia San Roque: “Ha sido una decisión dura, pero sin embargo meditada, y sé perfectamente que una victoria cambiaría las cosas posicionando al equipo en un lugar algo más cómodo en la tabla, que para ello se ha trabajado”, manifestó.

“No he visto disposición alguna de compromiso por parte de un pequeño sector importante de la plantilla”, reveló Mariano, que pidió unidad al vestuario antes del desplazamiento del pasado jueves a Pozoblanco, cuando se llevó a todos los jugadores.

“El clima ha sido últimamente raro, se nota y se palpa. Pero de todo esto se aprende, no me quito culpa de lo sucedido y de verdad que deseo lo mejor al CD San Roque y a los aficionados por acogerme en una ciudad que siento como mía”, señaló el vallisoletano afincado en el Campo de Gibraltar.

“Esta decisión no cambia en absoluto un posible segundo paso por el club en el que me he sentido muy bien trabajando”, zanjó el preparador, que comenzó su andadura en Los Barrios y pasó por la liga de Gibraltar antes de recalar el pasado verano en el Manolo Mesa.