El club y Álex Trujillo llegan a un acuerdo para rescindir

La Real Balompédica Linense anunció ayer que la directiva y el futbolista Álex Trujillo llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta el 30 de junio del 2021. El zaguero ya busca destino.

El club albinegro explica que el acuerdo se llevó a cabo "a petición del jugador, que desea explorar otras oportunidades".

"Desde la Real Balompédica Linense se quiere agradecer su ejemplar comportamiento durante el tiempo que ha permanecido en la entidad y desearle que consiga los mayores éxitos deportivos en su nueva etapa", sostiene el comunicado.

"Vuelvo a despedirme de la que siempre será mi casa", escribió Trujillo en su cuenta personal de Twitter.

El canterano regresó este verano para hacer la pretemporada, pero no encontró acomodo en la plantilla de Jordi Roger. "Desde que volví he intentado demostrar mi implicación con la entidad a través del trabajo y la constancia, que es lo que mejor se me da, pero ahora lo haré con palabras".

"Tengo muchas ideas y sensaciones con las que expresar mi sentimiento por la Real Balompédica Linense, mi agradecimiento infinito a Alfredo Gallardo, directivos, técnicos, trabajadores, medios, jugadores y aficionados".

"Ahora toca emprender otro camino para competir, aprender y crecer, para buscar la confianza de la que no he gozado en casa; en estos días he pasado muy malos momentos con noches interminables de insomnio, pero me voy sin rencor, agradecido y esperando volver algún día a casa".