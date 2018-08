Adiós a un algecirista entrañable

La familia algecirista despide hoy a su histórico exdirectivo Enrique Mejías, que falleció ayer por la mañana tras sufrir un infarto. Mejías fue un hombre muy ligado al deporte y siempre estuvo dispuesto a ayudar a su Algeciras Club de Fútbol. Durante tres etapas no sucesivas formó parte de la directiva en las épocas más importantes de la historia reciente del club de La Menacha. Se prestó de forma generosa para mantener a flote a un club en horas bajas, aunque también vivió el ascenso a Segunda división hace 15 años.

La noticia que ayer consternó al algecirismo a primera hora de la mañana no fue para menos. Enrique Mejías, una persona fundamental en el historia reciente del Algeciras CF, que ha estado en los momentos más delicados de un club que llevaba en el corazón. Los que lo conocían dicen de él que era una persona entrañable, estrechamente ligada al Algeciras, y un caballero que no alzaba un palabra más alta que otra por no ofender a nadie.

Mejías formó parte de la junta gestora que salvó a los albirrojos en 2008

Enrique Mejías formó parte de la directiva del Algeciras CF durante tres etapas diferentes. Allá por la década de los 80 del pasado siglo, Mejías iniciaba su vinculación con los albirrojos. Con Juan Gandiaga como presidente consiguieron ascender de Preferente a Segunda B en cinco años a un equipo que no estaba viviendo sus mejores tiempos. El mandatario algecireño forma parte de una directiva formada por trabajadores del municipio para revitalizar al club, que se caracterizó por tener una identidad muy de la ciudad, con una plantilla con gran presencia de jugadores de la comarca.

Como algecirista, Enrique volvió a servir a los intereses de su equipo bajo el mandato de Bernardo Martín en un período de altibajos para los algeciristas, que vieron triunfar a su equipo con el ascenso a Segunda división el 21 de junio de 2003 ante el Bilbao Athletic, una fecha imborrable en la historia del club. En esta época también se vivió el memorable cartel de 'no hay billetes' en el ascenso ante el Hellín de Rodolfo Bodipo el 11 de julio de 1998, que terminó jugándose días más tarde después de que suspendiese a 24 minutos del final.

En la última etapa de Enrique Mejías como parte del Algeciras, mañana se cumplen diez años del histórico paso adelante de un grupo de destacados socios algeciristas, que cogieron las riendas del club a través de una junta gestora en la crisis más grave de la entidad en este siglo tras descender administrativamente a Primera Andaluza tras el escándalo protagonizado por Miguel Ángel Verdejo. Un grupo de socios, algunos de ellos antiguos directivos como Mejías, tomó las riendas del club, animados por el comunicador Carlos Pérez, para salvaguardar su continuidad en la recordada asamblea del colegio Salesianos.

Los impagos de Verdejo -que confeccionó una plantilla que nunca llegó a jugar- y el consumado descenso dejaron contra las cuerdas a una entidad histórica. Ese acto de altruismo y valentía salvó al Algeciras con una directiva de la que formó parte Enrique Mejías, que se desvinculó definitivamente de los albirrojos el 29 de marzo de 2011 con la dimisión de la junta comandada por Bernardo Martín. La familia algecirista ha perdido a un hombre que ha hecho historia en el Algeciras.

El presidente de la entidad algecireña, Ricardo Alfonso Álvarez expresó su pesar por esta pérdida, al igual que ya hizo oficialmente el club ayer tras conocerse la noticia: "Para el algecirismo es una gran pérdida y el club le ofrecerá un minuto de silencio en el partido del miércoles con el San Fernando".