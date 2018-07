Acento majorero para la Balona

El nuevo mediocentro de la Real Balompédica Linense, el canario Abel Suárez, aterriza disputo a "trabajar en una Balona familiar y que tiene un proyecto bonito". El futbolista nacido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) y ex de Burgos y Ferrol el pasado curso, dio sus primeros pasos en La Línea ayer tarde y hoy se sumará al trabajo del equipo.

El majorero tenía referencias de la Balona gracias a "sus amigos" y "excompañeros" Sergio Rodríguez y Óscar Martín, este último además exbalono. Hoy tiene previsto incorporarse a los entrenamientos (9:00) que dirige el cuerpo técnico del barcelonés Jordi Roger junto al resto de compañeros.

Mi perfil es creativo, estar contacto con el balón y sacarlo jugado desde atrás"

Abel Suárez es un pelotero de largo recorrido, que apuesta por "trabajar duro" en su nuevo periplo, a sabiendas de que desembarca en La Línea en plenas fiestas: "Ya me han dicho que (los linenses) están de Domingo Rociero, a ver si cuando llegue a la ciudad puedo darme un paseo por el centro", dijo con voluntad de conocer la ciudad que será su residencia este curso. Para él, lo principal es el trabajo, pero sabe que aclimatarse a la vida social puede ayudarle a dar su máximo con la Balompédica.

El canario viene para aportar su toque al centro del campo albinegro, con carácter organizativo: "Mi perfil es más creativo, estar en contacto con el balón y sacarlo jugado desde atrás. También me suelo sumar en jugadas a balón parado. Me desenvuelvo de mediocentro, intento dar equilibrio y tengo buen trato con el balón", explicó en declaraciones a este medio.

Su rol de mediocampista con proyección hacia delante le ha llevado incluso a jugar algunas veces en demarcaciones más adelantadas: " He jugado de mediapunta, pero la verdad es que mi posición es de mediocentro. Varios entrenadores me han adelantado a la mediapunta, pero yo creo que donde más rindo es un poco más atrasado" reconoció.

El puertense sabe perfectamente dónde viene. De hecho, el mediocampista se ha enfrentado anteriormente a la Balompédica en su época como blanquiazul, en aquella fatídica eliminatoria por el ascenso a Segunda división entre el Tenerife y la Reciade hace seis años. Aunque no llegó a disputar ni un solo minuto en aquella ronda por el salto de categoría, el jugador aseguró que "la Balona tenía muy buen equipo en aquel año".

"A La Línea no vine, pero del partido de casa sí que me acuerdo, que ganamos tres a dos y creo recordar que hubo cierta polémica. También recuerdo que ganamos en el Municipal de La Línea cero a uno, en un partido controlado por la Balona. En Tenerife estuvimos todo el partido empatados y ellos tuvieron un penalti al final y que se decantó por eso. Estuvo la eliminatoria bastante igualada", hizo memoria el insular.

De sus nuevos compañeros de equipo sabe que se está haciendo un proyecto bonito, y más allá de la relación que guarda con el lateral derecho de la Balompédica Sergio Rodríguez, Abel tuvo la suerte de coincidir con José Manuel Carrasco Correa. El nuevo y experimentado central de la Balona compartió vestuario con el canario en su etapa como canterano del Villarreal. "Conozco a Carrasco, que coincidí con él en la residencia del Villarreal", comentó el mediocentro. Abel estuvo una temporada en las filas del submarino amarillo, por las tres del antequerano, antes de volver a las islas Canarias para dar el salto a la élite de la mano del CD Tenerife.

El ex del Leganés y Pontevedra es prudente a la hora de clarificar cuál es el objetivo de la Balompédica para esta temporada: "He hablado con Mario (Galán), el directo deportivo, y con el entrenador también. Ellos me han dicho que me incorpore lo antes posible al equipo y cuando empiece mañana (por hoy) ya me pedirán lo que quieren de mí", esgrimió. Mantiene la misma línea para definir su objetivo personal: "Realizar una buena temporada y ayudar al equipo".