Abel Moreno ya es uno más

Abel Moreno acabó ayer su primer entrenamiento con la Balona sorprendido por el buen trato recibido por parte de la plantilla y postulándose, si se diese el caso, para ser titular ante el Jumilla el próximo domingo. El carrilero sevillano es la última incorporación del equipo de La Línea y llega "en forma" y en buena medida como consecuencia de los consejos de Ahmed Belhadji, con el que coincidió el curso pasado en el Deportivo Aragón y que se ha erigido en su Cicerone en sus primeras horas en La Línea.

"La verdad es que la acogida me ha sorprendido, desde que el miércoles llegué a La Línea todo han sido atenciones, ha sido una maravilla", recalca el futbolista, que se había estado entrenando con el filial zaragocista.

"Físicamente me veo bien", defiende Abel Moreno. "Igual el equipo está un pasito por delante de mí, pero aunque sé que es muy complicado, porque acabo de llegar, si el míster cree conveniente que juegue, ya sea de titular o algunos minutos, me veo en condiciones de hacerlo".

El futbolista sevillano, que ni en su etapa en el filial cordobesista ni antes en el del Sevilla había tenido la oportunidad de enfrentarse a la Balona, asegura que todas las referencias que tiene de su nuevo equipo son positivas. "Me han hablado muy bien del club, pero además es que Ahmed ha influido mucho en mi decisión, porque me ha animado, me ha asegurado que hay un buen equipo, que podemos conseguir el objetivo de jugar el play-off… y no me lo pensé".

Ahmed fue la única cara conocida que Abel Moreno encontró ayer en la caseta, aunque a hombres como Carrasco o Juan Delgado les tenía tomada la matrícula por haberse enfrentado a ellos.

"Es pronto para que yo haga una valoración, porque solo es un entrenamiento, pero yo he visto un equipo que seguro va a competir y será el míster el que tenga que decidir si yo juego o no", explica.

Abel Moreno vivió sus mejores momentos como futbolista en la campaña 2015-16, cuando, de la mano de José Luis Oltra, llegó a jugar casi una quincena de partido con el Córdoba en Segunda A, alternando su presencia con el filial. Después de aquello la prensa local daba por hecho que se convertiría en futbolista de pleno derecho del conjunto califal, pero acabó en la Ponferradina. "La verdad es que todavía me estoy preguntado por qué salí del Córdoba. A nosotros no nos explicaron nada, solo que salíamos de allí".

Abel Moreno se define: "Me considero un lateral izquierdo con bastante llegada al área, rápido y buen golpeo de balón, lo que me sirve para centrar, me asocio bien con el interior mío", aunque lo cierto es que la última campaña jugó más de carrilero, con toda la banda para él, que de lateral puro y duro. La Balona ya jugó el pasado domingo con tres centrales. Así que está por ver cuál será su papel esta campaña.