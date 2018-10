El Ceuta hace piña antes de recibir al Algeciras

El entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín, es perro viejo. Sabe de urgencias y de presiones. Y conoce cómo manejarlas. Su equipo, la AD Ceuta FC, apenas ha sumado tres puntos en las cinco últimas jornadas y se ha colocado en la décima plaza del grupo X de Tercera antes de recibir el próximo sábado nada menos que al segundo clasificado, el Algeciras CF. El técnico no deja pasar una sola oportunidad para recordar que el curso pasado los caballas ya superaron una crisis similar y acariciaron el ascenso y asegura que su equipo está en condiciones de hacer frente con opciones al Derbi del Estrecho.

La AD Ceuta FC apeló ayer a la unión antes de su duelo con el Algeciras. La plantilla llevó a cabo una jornada de convivencia, con viandas de por medio, al término del entrenamiento matinal. En ese entorno el míster aprovecha para subrayar que de puertas para adentro la situación no se antoja tan grave como se analiza desde el entorno.

“Jugadores, técnicos, presidente y directiva estamos tranquilos, porque estamos trabajando bien”, sostiene el preparador. “Lo que pasa es que esto es el Ceuta y ya se sabe, pero bien, de verdad que bien”.

“Es evidente que no me siento cómodo en la décima posición”, admite el preparador. “Nosotros queremos estar entre los cuatro primeros que es donde nos corresponde, pero la temporada pasada ya vivimos una situación aún peor y no fuimos campeones por un punto”.

“En estas situaciones la única receta que conozco es la paciencia y trabajo, trabajo y trabajo, no queda otra”, abunda el técnico. “Hay que confiar en lo que estamos haciendo, igual que confiamos el año pasado y acabamos batiendo récords de imbatibilidad, nada menos que 26 jornadas, y que no nos dio el ascenso porque la suerte nos fue esquiva en la tanda de penaltis”.

Martín entiende que más que momentos para el análisis, es el de buscar soluciones: “El fútbol no tiene lógicas y las explicaciones son complicadas. Si lo supiésemos, ya habríamos puesto solución y el trabajo que la temporada pasada nos daba resultados, ésta vez no, así que solo queda tener paciencia”.

Martín subraya que una de las causas de la marcha de algunos de los equipos que aparecían al principio como firmes candidatos (Écija, el propio Ceuta...) es que el grupo está “mucho más igualado” que en campañas precedentes.

“Hay tres recién descendidos de Segunda B, dos filiales, hay equipos que le han dado más competitividad y todo el mundo se ha reforzado y sigue haciéndolo”, reflexiona. “Casi todos los partidos son muy complicados y se resuelven por marcadores cortos”.

El técnico se muestra esquivo a la hora de explicar las bajas concedidas a Juanito y al linense Dani Gallardo a comienzos de esta misma semana. “Es que esto es fútbol y hay que tomar decisiones”, contesta. “No puedo dar otra explicación. Solo que creemos que hay que cambiar cosas para mejorar y estas cosas no solo pasan en el Ceuta, sino en todos los clubes y basta ver lo que sucede en otros equipos del grupo”.

Con respecto al Algeciras, su próximo rival, comenta: “El fútbol va por rachas, por etapas y el Algeciras está en su buen momento y eso no está en nuestra mano, así que lo que tenemos que pensar es en corregir nuestros errores y demostrar las virtudes que aún no hemos enseñado”.

"Nosotros estamos convencidos de que estamos en disposición de ganarle al Algeciras, pero es que yo creo que en este grupo cualquiera puede ganarle a cualquiera, porque hay mucha igualdad y al final los partidos se están decidiendo en pequeños detalles”, abunda.

“Por supuesto que sé que nos toca medirnos a un rival complicado, porque es un equipo que nace con el mismo objetivo que nosotros y que de momento está cumpliendo expectativas”, recalca.

La AD Ceuta FC afronta el encuentro con la única baja garantizada del veterano Perita. El técnico está pendiente de la evolución de algunos de sus compañeros. “No lo sabremos hasta el mismo día del partido”, finaliza.