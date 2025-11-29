(24-25) El BM Ciudad de Algeciras logra una trabajada victoria en Pozuelo

El BM Ciudad de Algeciras ha logrado este sábado una valiosa y trabajada victoria en la cancha del Pozuelo 24-25. Los algecireños supieron mantener la renta de tres goles (22-25) con la que llegaron a los cinco últimos minutos y enlazan su tercera victoria consecutiva, lo que permite a los de Iñaki Pérez alcanzar los 15 puntos, superando la cifra del curso pasado después de la duodécima jornada.

El resultado adquiere aún más valor si se tiene en cuenta los numerosos problemas físicos con los que algunos jugadores han afrontado la contienda, circusntancia que ha condicionado los entrenamientos previos a la misma.

El encuentro comenzó de manera prometedora para los visitantes, que desplegaron un sólido trabajo defensivo con su esquema 3-2-1, logrando abrir una ventaja inicial de cuatro goles y llegando a manejar un 9-5 a su favor. Sin embargo, la primera parte estuvo marcada por cierta precipitación ofensiva, lo que permitió a Pozuelo recortar distancias y llegar al descanso con un marcador más ajustado (11-10).

La segunda mitad, no obstante, reflejó la resiliencia del BM Ciudad de Algeciras. A pesar de iniciar con inferioridad numérica, el equipo reaccionó rápidamente, tomando la iniciativa y recuperando el control del partido. Destacaron en la faceta goleadora Sebas Restrepo, que mostró un brazo potente desde fuera, y Ronnie Carrasco, que firmó un 100% de efectividad desde el extremo derecho. Además, los jóvenes Jaime y Dani Mesa aportaron frescura y energía al ataque, contribuyendo decisivamente al resultado final.

El tramo final del encuentro fue de máxima tensión, con Pozuelo presionando y acercándose en el marcador hasta un inquietante 24-25 casi sobre la bocina. No obstante, la entrega y concentración de los algecireños permitió mantener la ventaja y certificar un triunfo que, aunque trabajado y sufrido, se antoja justo y merecido.

La ficha del encuentro puede consultarse en este enlace

Los resultados de la duodécima jornada en el grupo F de la Primera Nacional de Balonmano se pueden consultar en este enlace y, al término de los encuentros, la clasificación actualizada, en este otro.

El próximo compromiso del Ciudad de Algeciras está fijado para las 18:00 del próximo sábado, seis de septiembre, cuando reciba en el Juan Carlos Mateo al San Francisco de Asís Mijas, que no está completando un buen arranque de competición.