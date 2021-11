Leo Messi conquista su séptimo Balón de Oro

No estará siendo su mejor temporada, pero sigue siendo el rey. El argentino Leo Messi conquistó este lunes su séptimo Balón de Oro, el prestigioso galardón que entrega la revista France Football y que reconoce al mejor jugador del curso. Messi superó en las votaciones al polaco Robert Lewandowski, del Bayern, y al italiano Jorginho, del Chelsea, balones de Plata y Bronce respectivamente. Pedri fue el español mejor clasificado (24º).

La discreta temporada del Barcelona no impidió que Messi se hiciera con su octavo Trofeo Pichichi como máximo goleador de la pasada Liga con 30 goles, además de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol en un mismo club superando a Pelé. La Copa del Rey fue el último título que logró como jugador azulgrana, en la final que el Barça ganó al Athletic en La Cartuja (4-0).

El gran impulso a su candidatura llegó gracias a la victoria, por fin, de su selección en un gran torneo. Argentina rememoró el maracanazo ganando a Brasil en su feudo la Copa América de 2021, con Messi como MVP y máximo goleador. Tras quitarse la espinita con la albiceleste, Leo dejó su club de toda la vida y afrontó una nueva experiencia en el PSG.

Con el conjunto parisino ha disputado hasta el momento apenas once encuentros, logrando cuatro goles y repartiendo tres asistencias. Sus compañeros en el temido tridente del conjunto francés quedaron el 16º (Neymar) y el 9º (Mbappé). La gloria fue, una vez más y van siete, para Messi.

Clasificación del Balón de Oro 2021

1º Leo Messi (Barcelona/PSG)

2º Robert Lewandowski (Bayern)

3º Jorginho (Chelsea)

4º Karim Benzema (Real Madrid)

5º Ngolo Kanté (Chelsea)

6º Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

7º Mohamed Salah (Liverpool)

8º Kevin de Bruyne (Manchester City)

9º Kylian Mbappé (PSG)

10º Donnarumma (Milan/PSG)

11º Erling Hallend (Borussia Dortmund)

12º Romelu Lukaku (Inter/Chelsea)

13º Giorgio Chiellini (Juventus)

14º Leonardo Bonucci (Juventus)

15º Raheem Sterling (Manchester City)

16º Neymar Jr. (PSG)

17º Luis Suárez (Atlético de Madrid)

18º Simon Kjaer (Milan)

19º Mason Mount (Chelsea)

20º Riyad Mahrez (Manchester City)

21º Bruno Fernandes (Manchester United)

22º Lautaro Martínez (Inter)

23º Harry Kane (Tottenham)

24º Pedri (Barcelona)

25º Phil Foden (Manchester City)

26º Gerard Moreno (Villarreal)

26º Rubén Dias (Manchester City)

26º Nicolò Barella (Inter)

29º Luka Modric (Real Madrid)

29º César Azpilicueta (Chelsea)

Lewandowski, mejor delantero; el Chelsea, mejor equipo

La organización anunció sorpresas en una gala que regresaba con su 65º edición tras un año de ausencia a causa de la pandemia. Didier Drogba, maestro de ceremonias junto a Sandy Heribert, anunció que se entregaría también un premio al mejor club del año y también al mejor goleador de la temporada. No sería la única sorpresa, pues los pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso y Esteban Ocon, con casco y guantes a lo Daft Punk, fueron los encargados de llevar el trofeo hasta el escenario. El asturiano se llevó la camiseta de España firmada por Pedri, a iniciativa de Drogba.

El canario fue protagonista en el primer premio de la noche, al hacerse con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. Completa así el centrocampista del Barcelona un año excepcional a nivel individual, en el que también ha ganado el Golden Boy al mejor joven de Europa. Tras un sentido recuerdo a dos leyendas tristemente desparecidas como Maradona y Gerd Muller, continuaron los reconocimientos con la entrega del premio al mejor goleador del año.

No hubo entrega del Balón de Oro en 2020 y el gran damnificado fue Robert Lewandowski, gran candidato a hacerse con el galardón por su espectacular temporada a nivel individual y colectivo con el Bayern de Munich. La reparación hacia el ariete polaco fue reconocerle como el mejor goleador del curso, “un orgullo después de dos años y una pandemia”. El 9 del conjunto muniqués seguía entonces en la pelea por el premio gordo, con Donnarumma y Mbappé ya descartados como 10º y 9º, respectivamente.

Tras un breve receso, turno para el fútbol femenino con gran éxito para el balompié español. Kylian Mbappé fue el encargado de entregar el Balón de Oro a la española Alexia Putellas, la primera de nuestro país en hacerse con el prestigioso trofeo. El dominio del Barcelona fue incontestable, con otras dos jugadoras entre las cinco finalistas. También fue clara la elección de Gianluigi Donnarumma como Premio Yashin al mejor portero, imponiéndose a Ederson, Mendy, Neuer y Jan Oblak. A sus 22 años, el meta del PSG toca la gloria a nivel individual tras conquistar la Eurocopa con su selección el pasado verano.

Quedaba por conocer al mejor equipo y al nuevo Balón de Oro, con Jorginho, Messi, Kanté, Lewandowski y Benzema como finalistas. El primer trofeo fue para el Chelsea, tras desvelar que el gran premio sería un mano a mano entre Messi y Lewandowski, con Jorginho tercero, Benzema cuarto y Kanté quinto. Cristiano Ronaldo, enfadado con France Football, quedó sexto. La Champions pesó considerablemente en la elección del club británico como el mejor de la temporada. El capitán César Azpilicueta, por videoconferencia al no poder viajar por las restricciones Covid, se mostró "muy orgulloso" de este trofeo, que reconoce tanto al equipo masculino como al femenino, también finalista de la máxima competición europea.

No hubo sorpresas y Messi logró su séptimo Balón de Oro. El argentino reconoció la importancia del título con la selección en este premio individual. "No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho, amo mucho esto y espero seguir haciéndolo. Quiero agradecer a mis compañeros del Barcelona, del PSG y de la selección argentina. Me quedaba una espinita guardada y este año pude conseguir el sueño y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América, así que parte es de ellos también. Es una noche especial para mí". También tuvo palabras para su rival, Robert Lewandowski, lanzando un guante a France Football: "la pasada temporada fuiste justo ganador y debes tener el Balón de Oro de 2020".

Fue su gran amigo Luis Suárez el encargado de entregar el trofeo a Leo. Hasta la torre Eiffel brilló en honor a Messi, la estrella más reluciente de París.

Messi acapara los focos en 'casa'

Messi ya fue el más aclamado de la alfombra roja. Esta vez, el delantero del PSG jugaba en casa. El argentino llegó acompañado de su esposa Antonella y de sus hijos, que vestían el mismo esmoquin de lentejuelas que su padre. Era su día para brillar en París.

También acudieron a la gala sus compañeros en el cuadro parisino Donnaruma, Trofeo Yashin al mejor portero, y Kylian Mbappé, que formó parte del top-10 ocupando la 9ª posición. Y pudo encontrarse con su excompañero Pedri, con el presidente del Barcelona Joan Laporta y con su amigo Luis Suárez, 17º clasificado.

El máximo dirigente culé le decía a Pedri “la que has liado” a su llegada al Théâtre du Chatelet, acompañado por las cinco jugadoras azulgrana candidatas al Balón de Oro femenino. La gala sería feliz para todos ellos.