El turbio perfil de Luis Rubiales tejido por su tío: Las mejores frases de la entrevista a Juan Rubiales

La entrevista en la COPE al tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, sigue levantando ampollas por el perfil siniestro y torrentesco que ha hilado el familiar del aún presidente de la RFEF, aunque sancionado por la FIFA. La entrevista realizada en Tiempo de Juego por Juanma Castaño a Juan Rubiales con motivo de la polémica en torno al inapropiado beso a Jenni Hermoso, ha dejado varias frases con mucho jugo:

-"Sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista"

-"Siente a la mujer como un objeto"

-"Con Rienda pegaba puñetazos en la mesa e Irene Lozano echó a Rubiales de su despacho"

-"Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente"

-Fiesta en Salobreña: "Cuando ví a las chicas, que eran chavalas de 18, 19, 20 años, yo me encerré en la habitación". "Me fui a mi habitación y vinieron a buscarme desnudos, chicos y chicas, para que me uniese"

-"Rubiales es machista, agresivo y con una enorme soberbia"

-"No me sorprende que haya caído porque iba a caer...es muy engreído"

-"Cuando vio que no podía contar conmigo como cómplice de sus andanzas, me cesó"

-"Rubiales quería ir a un combate de Canelo en Nueva York y todo se pagó con dinero de la Federación"

-"Vi que los pies le empezaban a levitar de la tierra. Le empezaban a llamar 'Kennedy' y los presidentes Territoriales, 'Sin Freno"

-"Se fue en secreto a Londres con Piqué y firmaron un preacuerdo con Arabia Saudí por la Supercopa"

-"Catar pagaba 3 millones más, pero claro, ahí Piqué no cobraba su comisión"

-"En la final de la Copa Libertadores del Santiago Bernabéu, Rubiales quería presidir en el palco. Le dijimos que no era posible y no fue a la final"

-"Aganzo fue espiado por la Federación y lo encargó directamente el presidente"

-"Rubiales quería que le llegara un dinero mensual a su padre de la Federación"

-"Le dije que yo no quería hacer eso y me dijo: 'Vete de mi despacho, ya sé de qué vas'"

-"Si Luis Rubiales desaparece del fútbol, Infantino no va a llorar, probablemente se fume un puro"

-"Luis apoyaba a Pedro Sánchez, le decía que a su abuelo le fusilaron en la Guerra Civil y es mentira"

-"Le hizo ver que el que manda en el otro lado es ultraderechista (Tebas) y que hacía falta un socialista como él"