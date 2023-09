Selección femenina de fútbol |Las jugadoras suecas apoyarán un posible boicot al partido contra España

Las jugadoras se enteraron a través de la televisión de la convocatoria de la seleccionadora, algunas incluso en directo en un programa de televisión donde estaba invitada.

Este último fue el caso de Ivana Andrés, capitana en el Mundial, que se encontraba en TardeAR como invitada y cuya expresión al recibir la noticia no pasó desapercibida.

La decisión de la RFEF fue considerada como una amenaza, la de usar la Ley del Deporte para obligar a las jugadoras a personarse en Las Rozas y enfrentar sanciones económicas y profesionales de no acudir. Fue en ese momento en el que algunos medios comenzaron a asegurar que la Federación no se había puesto en contacto con jugadoras ni clubes para avisar de la convocatoria.

Y con esto comenzaron las diversas reacciones de aficionados, medios y jugadoras internacionales, como Ana-María Crnogorčević jugadora del Atlético de Madrid y exjugadora del FC Barcelona (además de ser amiga de varias de las jugadoras afectadas).

Crnogorčević ha sido además una de las jugadoras extranjeras que más apoyo público ha prestado a las deportistas de la selección desde la sucesión de acontecimientos tras la victoria en la Copa del Mundo en agosto.

This is insane… how can you threaten your own player like this…😳call them to the national team, when they said they want clear changes before they come back!this is soooo disrespectful… clearly they don’t care… and they dont allow them to make their own decision 😔