Se acabó: el unánime grito de indignación contra Rubiales

Contra todo pronóstico, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no ha dimitido este viernes. Lo ha dicho claro y alto, tan alto como se está escuchando otro grito, el de "se acabó", proferido desde muy diversos ámbitos en contra de la versión que ha dado sobre el beso en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso, que no ha convencido a casi nadie.

Ni siquiera a algunos miembros de la Federación, que, en pequeña cascada (estos sí), han ido dimitiendo, entre ellos algunos de los vicepresidentes de la entidad.

Decenas de mensajes en la red social X (antes Twitter) resumen la sorpresa casi general de un país que hoy tenía sus ojos puestos en la emisión en directo de la Asamblea extraordinaria de la Federación y, por supuesto, en su presidente, esperando el anuncio que ya había adelantado un buen número de medios de comunicación: su dimisión.

Se equivocaban. Lejos de ello, Rubiales ha alzado la voz para decir varias veces: "No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir". Y para después esgrimir esta justificación: "Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

Unas palabras que, inmediatamente, han provocado una ola de rechazo desde ámbitos más allá del deportivo y del político y más allá de nuestras fronteras. Rechazo que muchos han extendido también a los miembros de la asamblea de la federación, que, en reiteradas ocasiones, (casi todos) han aplaudido el discurso de Rubiales.

Ya hay quien habla de una reedición en el fútbol español del Me too (el movimiento en Estados Unidos que se inició tras las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein).

Las jugadoras

Mari Paz Vilas es jugadora de fútbol dell Levante, y ella ha resumido muy bien en las redes la reacción que ha suscitado la decisión de Rubiales de seguir en el sillón de la RFEF. "No avanzamos! Siento verdadera vergüenza y pena. Lo que tendría que ser una fiesta y hablar solo de ellas, las protagonistas, otra vez se vuelve a eclipsar. No nos merecemos esto".

En ese "ellas", Vilas incluía a las jugadoras de la selección, que de igual modo han hecho uso de sus cuentas en las redes sociales para expresarse.

"Esto es inaceptable. Se acabó", ha escrito la balón de oro Alexia Putellas. "Existen límites que no se pueden cruzar" y "esto no lo podemos tolerar", ha manifestado Aitana Bonmnatí. "Estamos contigo compañera, contigo a muerte", le ha trasmitido esta jugadora a Jenni Hermoso.

Cata Coll, por su parte, ha lamentado que 23 futbolistas no sean "las protagonistas". "Se acabó", ha escrito en apoyo a Hermoso, el mismo que también ha expresado la jugadora Athenea del Castillo con esta frase: "Estamos contigo".

Y más mujeres de deporte. "Por respeto a los valores del deporte. Por respeto al fútbol femenino. Por respeto a la mujer. Y a los hombres que luchan junto a ellas. Por respeto al fútbol. ¡Basta Ya! Es el momento de cambiar esto para siempre", ha enfatizado la Liga F.

La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional ha ido más lejos y ha aprovechado para lanzar una reivindicación: "Creo que es el momento de pedir nuestra propia federación. En vista de que la que tenemos no defiende más que sus propios intereses y defendiendo a un presidente como este".

El turno del Gobierno

Durante estos días de polémica, el Gobierno ha esperado la jugada de Rubiales confiando, quizá, en que dimitiera. Si no lo hacía, el balón caía en sus manos.

La vicepresidenta el Ejecutivo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, le ha emplazado a que actúe y tome "medidas urgentes" contra Rubiales, quien "no puede seguir en el cargo" tras su discurso "inaceptable" y el "bochorno" que está dando.

Precisamente, Díaz ha sido objeto, junto con las ministras en funciones Irene Montero e Ione Belarra y el exportavoz parlamentario de Unidas Podemos Pablo Echenique, de los ataques del aún presidente de la RFEF, contra los que piensa tomar acciones por lo que de él han dicho estos días.

"El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha escrito Díaz en la red social X, antes Twitter.

Pero, ¿qué hará el Gobierno? De momento, otra vicepresidenta en funciones, Teresa Ribera, ha avanzado que "todo lo que esté en sus manos", sin especificar.

Sí ha especificado más el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, quien ha afirmado que su organismo denunciará este mismo viernes a Rubiales ante el Tribunal Administrativo del Deporte por hechos "muy graves" y que le suspenderá de sus funciones si dicha instancia le abre un expediente.

En defensa del sólo sí es sí

Un día más, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha vuelto a poner en valor el derecho a la libertad sexual y el sólo sí es sí.

Igualmente, la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha querido dejar claro que "el consentimiento no lo decide el agresor, lo decide la mujer" y ha cargado contra "el discurso violento" y "mafioso" de Rubiales, que "no funcionará contra un país que ya ha cambiado". "Todo el mundo sabe ya la clase de hombre que es", ha agregado.

La delegada del Gobierno contra la Violencia Machista, Victoria Rosell, ha acusado a Rubiales de pretender que se considere a Jenni Hermoso como "una mentirosa y a él como víctima". "Se acabó", ha zanjado.

Desde la judicatura dos asociaciones progresistas Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han denunciado el abuso, la prepotencia y el espectáculo machista ofrecido por Rubiales.