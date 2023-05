Rafa Nadal anuncia su retirada tras la temporada de 2024, en directo

Rafael Nadal ha anunciado que 2024 será su último año en su carrera deportiva y que tampoco jugará la edición 2023 de Roland Garros, que se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio y que ha ganado 14 veces. Así lo ha confirmado el propio tenista la tarde de este jueves en una rueda de prensa en su academia de Manacor (Mallorca).

El deportista ha explicado que desea hacer un paréntesis en su carrera deportiva para recuperarse de sus lesiones y espera poder jugar en la Copa Davis a final de este año.

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible. En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses", ha comentado Nadal en su Academia en Manacor.

El ganador de 22 títulos de Grand Slams disputó su último partido oficial el pasado mes de enero en la segunda ronda del Torneo de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald (perdió 6-4-6-4 y 7-5), derrota que le impidió revalidar su título de campeón del primer Gran Slam de 2023.

Roland Garros, sin su rey

La edición 127 de Roland Garros, la que arranca este 28 de mayo con la final fijada para el 11 de junio, no contará con su 'rey', con el español Rafael Nadal, dominador absoluto del segundo Grand Slam de cada campaña, que ha anunciado que se echa a un lado, que no volverá en los próximos meses y que el final de su carrera se acerca.

Por primera vez en dieciocho temporadas, desde que debutó en 2005, el 'major' que se disputa sobre tierra ha tenido que borrar de su cartel al tenista español. La estatua de acero de tres metros que figura junto a la entrada general del Jardín de los Mosqueteros de Roland Garros, inaugurada hace dos años en honor al deportista balear, será la única imagen de Rafael Nadal, que este jueves ha anunciado que no podrá acudir a París a defender su corona.

Dieciocho ediciones consecutivas ha jugado Rafael Nadal en el Abierto de Francia del que se ha bajado en este 2023 a causa de una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que sufrió en el Abierto de Australia y que no termina de superar. La dolencia, inicialmente con una recuperación fijada de seis a ocho semanas, no ha remitido después de cuatro meses.

El ganador de veintidós Grand Slam tenía previsto su retorno a las canchas para el inicio de la campaña de polvo de ladrillo. Pero nada ha ido según lo previsto y se ha apartado de cada evento habitual en su calendario, uno tras otro. Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y ahora París. No ha vuelto a jugar el español, que solo ha disputado cuatro partidos en este 2023, desde que cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia frente el estadounidense Mackenzie McDonald.

A sus treinta y seis años, Nadal no formará parte del cuadro principal del torneo. Por primera vez en dieciocho años. En catorce de ellas salió vencedor. El jugador español ha ganado en París 112 partidos. Y solo ha perdido tres: en 2009, en los octavos de final ante el sueco Robin Soderling; y en los cuartos de final de 2015 y en las semifinales de 2021 contra el serbio Novak Djokovic. No ganó tampoco en 2016 porque no se presentó al enfrentamiento previsto con su compatriota Marcel Granollers en dieciseisavos por una lesión en la muñeca izquierda.

El idilio de Rafael Nadal con París comenzó en 2005. Llegó a París con 18 años y logró el título, en la final contra el argentino Mariano Puerta, con 19 y dos días. El segundo tenista en la historia en ganar Roland Garros en su primera participación después del sueco Mats Wilander, añadió este Grand Slam a los trofeos obtenidos semanas atrás en Montecarlo, Barcelona y Roma. Las tres ediciones siguientes también las ganó. En todas venció en la final al suizo Roger Federer, para el que Roland Garros se convirtió en un 'major' maldito y el duelo con Nadal en un cara a cara con pinta de clásico. Después de los cuatro éxitos seguidos en París llegó el primer sinsabor. Uno de los pocos reveses de Nadal que contempló la pista Philippe Chatrier, contra el sueco Robin Soderling, en los octavos de final. Fue en el 2009.