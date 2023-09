Jenni Hermoso denuncia a Rubiales ante la Fiscalía

La futbolista Jenni Hermoso ha formalizado su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso en la boca que éste le dio en la entrega de medallas del mundial en Sídney, un paso que motivará la presentación de una querella por la Fiscalía.

Poco más de una semana después de que el ministerio fiscal le ofreciese la oportunidad de emprender acciones legales contra Rubiales como víctima de un presunto delito de agresión sexual, la jugadora de la selección española ha decidido denunciarle ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fuentes fiscales han informado de que fue ayer, martes, cuando Hermoso formalizó denuncia expresa contra él en el marco de una comparecencia que tuvo lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, para "proteger" su "privacidad".

Tras esta decisión de la ganadora del mundial, esencial para continuar el procedimiento, la Fiscalía presentará "a la mayor brevedad posible" una querella contra Rubiales ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, dado que los hechos sucedieron fuera del país, en Australia. La Fiscalía abrió la semana pasada diligencias de investigación tras las diferentes denuncias que particulares presentaron contra Rubiales, y lo hizo para ofrecer a la jugadora la posibilidad de denunciarlo por agresión sexual y porque no dudaba de que aquel beso "no fue consentido".

La Fiscalía cree que los hechos denunciados -el beso que Rubiales dio el pasado 20 de agosto en la boca a Jenni Hermoso mientras agarraba "con las dos manos la cabeza de la jugadora"-, podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual. En el decreto en el que abrió diligencias, recordaba asimismo que la circular de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual en la conocida como 'ley del solo sí es sí' incluía entre los actos "merecedores de reproche penal" los besos en la boca, según varias sentencias.

Rubiales está temporalmente suspendido de sus funciones como presidente por la FIFA, mientras investiga su comportamiento durante la final del Mundial, en la que también se agarró los genitales en el palco al celebrar la victoria de la selección española.

Irene Montero apoya a Hermoso tras su denuncia: "No estás sola. Somos millones contigo"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha mostrado su apoyo a la futbolista Jenni Hermoso, que ha formalizado su denuncia contra Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por el beso que le dio tras ganar la final del mundial: "Jenni Hermoso, no estás sola. Somos millones contigo".

Así se ha pronunciado Montero en la red social X (antes Twitter) nada mas conocerse la denuncia de Hermoso contra Rubiales. Fuentes fiscales han informado de que la jugadora de la selección femenina compareció ayer, martes, ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez en la Fiscalía General del Estado para denunciar formalmente a Rubiales. Tras la denuncia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue la que ofreció a Hermoso la posibilidad de denunciar a Rubiales por un delito de agresión sexual, presentará próximamente una querella contra él.

En la misma red social, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha escrito: "Ella ha dado el paso que exige la ley penal para investigar y juzgar el hecho. Ahora es el Estado el que debe estar a la altura. Y lo estará. Tenemos las leyes necesarias y una fiscalía que ha demostrado su compromiso con la igualdad y contra la violencia machista".

Unas palabras polémicas de Carvajal previas

Carvajal dio su punto de vista sobre el beso no consentido que Rubiales dio a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas tras la conquista del Mundial por parte de la selección española femenina. "En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables.

Yo no estoy aquí para juzgar a nadie", manifestó. "Defiendo la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme", insistió en una pregunta posterior de una comparecencia que monopolizó un tema. Carvajal expresó el punto de vista de los internacionales, respondiendo a las críticas que consideran tardío o tibio el comunicado realizado. Dejó claro que todos los jugadores estaban "conformes" en su realización.

"Nuestro comunicado es muy complicado por poner de acuerdo a 24 opiniones dentro del vestuario y lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas, para nosotros y cualquier aficionado a la selección. Creo que fue muy acorde a la situación y a lo que representamos".

"No he visto la respuesta de Rubiales. Elaboramos un comunicado en el que mostramos desacuerdo con los actos del presidente en la final. Él mismo ha pedido disculpas y ha asumido su error. Damos felicitaciones a la selección femenina y defendemos los valores del deporte que los queremos reflejados en el fútbol español. Cada uno puede opinar del comunicado si es más o menos contundente, pero creemos que era lo adecuado para la situación", explicó. Una de las razones que expuso Carvajal para realizar el comunicado fue "para evitar desconcentración" y que les "pudiese afectar en lo deportivo", ya que el deseo de los internacionales es "hablar solo de fútbol" y estar "focalizados en los dos partidos muy importantes" que encaran ante Georgia y Chipre de clasificación a la Eurocopa 2024.

"Nosotros somos ejemplo o estamos en el foco de mucha gente para lo bueno y lo malo. No es una situación o un tema agradable para nosotros. Ojalá se hablase más del campeonato del fútbol femenino que hemos conseguido. No es una situación cómoda, estamos para lo que estamos pero somos profesionales y sabemos lo que significa defender este escudo. Defendemos a España y a nivel mediático hay que intentar que todo se calme", manifestó.

En cuanto a la figura de Luis de la Fuente como seleccionador, Carvajal se centró en lo deportivo una que vez que pidió perdón por su comportamiento en la Asamblea y los aplausos a Rubiales.

"El míster hace una comparecencia al dar la lista que intenta responder a todos los medios. Hizo un comunicado para aclarar su situación y nosotros en lo deportivo estamos a muerte con él. Llevamos varias convocatorias, fue partícipe del título en la Nations League y ahora tenemos un objetivo bonito por delante que es clasificarnos para la Eurocopa", sentenció.