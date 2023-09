España arrolla a Suiza (5-0)

La selección española de fútbol femenino se estrenó con autoridad como local tras la consecución de la Copa del Mundo el pasado mes de agosto y doblegó con relativa comodidad a Suiza en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones.

La continuidad fue la tónica principal por una Montse Tomé que, en su segundo partido como seleccionadora, no quiso mover excesivas piezas del plantel que venció a Suecia, solo dando entrada a Oihane Hernández y Eva Navarro. Antes de que comenzase el choque, la selección española femenina volvió a desplegar la pancarta que ya enseñó en los prolegómenos del duelo frente al conjunto sueco, mezclándose con las jugadoras suizas y mostrando el lema "Se acabó" después de los diversos problemas sufridos con la Real Federación Española de Fútbol. En lo que al apartado deportivo se refiere, España comenzó mandando en el césped de un Nuevo Arcángel con una imagen inmejorable, convirtiéndose así en el partido del cuadro nacional femenino que más asistencia ha cosechado en territorio español.

Por ello, las chicas dirigidas por Montse Tomé querían adelantarse en el marcador lo antes posible y encerraron prácticamente durante la primera media hora a unas suizas que tenían la intención de salir al contragolpe, tratando de encontrar espacios a las espaldas de las centrales españolas, pero sin éxito. Gracias a esto, las ocasiones comenzaron a llegar para el cuadro local, siendo tanto Lucía García como Eva Navarro las principales baluartes de una selección que finalmente se adelantó en el marcador después de que Mariona Caldentey recibiese el balón tras un error flagrante de la meta Herzog y García solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red (m.15). A partir del tanto, Suiza se despegó, en primera instancia, la presión española y eso provocó que comenzase a asomarse en la portería defendida por Cata Colls hasta tal punto de que la guardameta tuvo que atajar un disparo lejano de Sow.

Aunque la tendencia seguía siendo local. Conforme los minutos seguían pasando, el combinado de Tomé mostraba su superioridad y mereció un segundo gol que llegó al filo del descanso cuando Aitana Bonmatí aprovechó un centro de Olga Carmona para poner aún más distancia en el marcador (m.45) justo antes de encarar el paso por vestuarios (2-0). En la reanudación no cambió la tónica que transcurría sobre el césped cordobés y esta vez el acierto español fue aún más contundente, ya que, en apenas once minutos, la selección nacional golpeó dos veces más a través de Aitana (m.48) e Inma Gabarro (m.56) para, prácticamente, cerrar la victoria local. Aun así, Suiza no se iba a rendir tan fácilmente y quería, al menos maquillar un resultado más que abultado. Por ello, Pilgrim gozó de un uno contra uno contra una Cata Colls que reaccionó a las mil maravillas para mantener su portería a cero.

A pesar de que la ventaja ya era notable, la selección española no quería dejar de apretar el acelerador y Maite Oroz subió el quinto al electrónico del Nuevo Arcángel después de un disparo desde la frontal que se coló por la escuadra suiza. Y con este resultado se cerró un partido mágico para el combinado nacional que estrenó la estrella en casa con victoria y volvió a disfrutar sobre el césped después de los problemas acaecidos con la Real Federación Española de Fútbol.