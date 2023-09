España y Suecia posan con una pancarta con el lema "Se Acabó"

La selección española y la selección sueca mostraron una pancarta con el mensaje "Se Acabó. Nuestra lucha es la lucha global" antes de comenzar el partido de la Liga de Naciones que enfrenta a ambos países en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo este viernes mientras recibió el aplauso de toda la grada.

La afición nórdica, que aplaudió a España cuando saltó al césped para calentar y cada vez que era nombrada por la megafonía del estadio, hizo pancartas en apoyo a las campeonas del mundo.

Ese mismo lema "Se Acabó" lucía en un lateral del estadio en una gran pancarta con los colores suecos, con fondo amarillo y letras azules, y los laterales rojos por la bandera de España, acompañada por otra que decía "Con vosotros, Jenni (Hermoso) y La Roja" junto a las banderas de los dos países.

España ha presentado de inicio cuatro cambios respecto al once inicial de la final del Mundial, que son tres futbolistas que no forman parte de la expedición por lesión junto a Jenni Hermoso, que su lugar lo ocupa Alexia Putellas, que figuraba de capitana en la hoja del partido, pero finalmente fue Irene Paredes, en el encuentro contra Suecia de la Liga de Naciones.

