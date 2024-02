Contundente comunicado de William Carvalho tras declarar por su presunta violación a una joven

El futbolista portugués del Real Betis Balompié William Carvalho acudió al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, para comparecer como investigado por un presunto delito de agresión sexual que le atribuye una joven de 30 años de Salamanca, negándolo todo y asegurando que los dos contactos sexuales mantenidos con esta persona fueron consentidos.

El jugador del Real Betis había sido citado por dicha instancia judicial tras ser denunciado por una mujer por un presunto delito de agresión sexual.

Tras su comparecencia en los juzgados, el portugués ha entrenado con normalidad junto a su equipo en Sevilla y ha publicado un contundente comunicado donde niega los hechos y defiende su inocencia.

Al comunicado de su abogado le ha acompañado un post en Instagram del propio Carvalho en el que el futbolista argumenta que:

"Las acusaciones en mi contra son completamente falsas. Considero cualquier tipo de violencia contra las mujeres, particularmente la sexual, un crimen abominable, completamente opuesto a lo que soy y en lo que creo.

Tengo mucho respeto por las mujeres, e incluso estoy involucrado en diversas causas que promueven la igualdad de género.

No quiero alimentar el espectáculo mediático montado por quien quiere sacar provecho a mi costa.

Tengo la conciencia tranquila, he colaborado con las autoridades competentes y, afortunadamente, tengo la capacidad de demostrar la absoluta falta de fundamento de estas acusaciones".

Comunicado de William Carvalho

"En el día de hoy, el jugador de fútbol profesional del Real Betis Balompié, D. Wiliam Silva de Carvalho, ha prestado declaración ante la Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, en calidad de investigado, a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por una supuesta agresión sexual en el marco de un encuentro íntimo habido con la denunciante a principios de agosto de 2023.

El Sr. Carvalho ha respondido a la totalidad de las preguntas formuladas por Su Señoría, admitiendo la realidad del encuentro con la denunciante pero negando contundentemente cualquier agresión sexual, por cuanto las relaciones mantenidas fueron completamente consentidas.

La defensa letrada del Sr. Carvalho ha podido analizar la totalidad de la causa judicial y considera que existen en la misma evidencias más que suficientes para negar de manera rotunda la verosimilitud de los hechos denunciados.

Tras la declaración judicial prestada por el Sr. Carvalho, a la que no ha acudido representación del Ministerio Fiscal, no se han adoptado medidas cautelares personales de tipo alguno, pues ni siquiera se ha celebrado -ni solicitado por la acusación particular- la habitual vista prevista legalmente para ello.

El Sr. Carvalho muestra su máximo respeto hacia la actuación policial y judicial, lamenta profundamente la denuncia interpuesta por su absoluta falta de veracidad y ha mostrado su total disponibilidad para el esclarecimiento de los hechos, confiando muy seriamente en el pronto archivo de la causa, lo que minorará el daño personal, profesional y reputacional que aquélla sin duda le genera".