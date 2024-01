El Flamenco Festival de Nueva York da las gracias a Paco de Lucía

El Flamenco Festival de Nueva York dedica su edición número 23, que se celebrará del 1 al 17 de marzo, a la "gran embajadora de la cultura española, la guitarra", como destacó el director de la cita, Miguel Marín, que ha planteado una programación que conmemorará el cuarto centenario de la muerte del músico y escritor Vicente Espinel, el inventor de lo que hoy se conoce "en todo el mundo" como la guitarra española, y el décimo aniversario del fallecimiento de uno de sus más legendarios intérpretes, Paco de Lucía.

Tomatito, María José Llergo, Olga Pericet, Raúl Cantizano y Manuel Liñán, entre muchos otros, recordarán a este "artista que inspira a generaciones de artistas" y dedicarán en cada espectáculo un homenaje al maestro algecireño. "Harán una coreografía o tocarán un pieza en su memoria", explicó Marín sobre un festival que será así "emotivo y único" y del que se adelantaron algunas de las claves ayer en un acto en Sevilla, en la Fundación Valentín de Madariaga.

A un festival concebido como un tributo al tocaor "no podía faltar" Tomatito, que inaugura la oferta del Flamenco Festival el 1 de marzo en el Town Hall, un espacio cargado de Historia: allí, el viernes 22 de mayo de 1959, Sabicas dio "el primer recital de guitarra". El almeriense, aliado de dos mitos como Camarón de la Isla y Paco de Lucía y merecedor por sí mismo de un hueco entre los más grandes, evocó la conmoción de cuando supo que iba a grabar por primera vez con un intérprete "en el que se reunían todos los guitarristas que le precedieron. Después de eso fue un privilegio dormir en su casa, estudiar con él, todas las veces que nos llamamos por teléfono". Tomatito, que también actuará en Boston y Los Ángeles, ha rescatado para su concierto la mítica Entre dos aguas, "pero no haría falta, porque yo con sentarme en la silla ya recuerdo a Paco. Toda la vida, hasta que me vaya de esta tierra, le daré las gracias".

Uno de los rasgos que ha caracterizado al Flamenco Festival, expuso Marín, es la "colaboración con músicos del mundo", una línea que se prolongará este año, el 13 de marzo, en el Jazz at the Lincoln Center que dirige Wynton Marsalis con el diálogo que entablarán Rycardo Moreno y el israelí Yotam Silberstein en una velada "muy abierta a la improvisación, algo por lo que destaca Silberstein", apunta Moreno, y en la que el lebrijano, que tiene también como artista invitada a Celia Flores, recuperará Gitanos andaluces, una composición que los guitarristas que acudieron a la presentación del Flamenco Festival tocaron ayer en directo.

Sergio de Lope, entretanto, se unirá el sábado 16 a la Manhattan Wind Ensemble en el Centennial Memorial Temple, y el flautista se muestra ilusionado por llevar a estos "80 músicos a las bulería y los tanguillos". El cordobés interpretará en su repertorio Sólo quiero caminar. "Aparte de la influencia de Jorge Pardo", el referente más claro del músico, "yo soy flautista por Paco. Él tuvo la visión de que el flamenco no estaba limitado a los instrumentos típicos", defendió.

En el festival también habrá espacio para la danza, y el Ballet Nacional de España que dirige Rubén Olmo presentará en el New York City Center Invocación, un espectáculo que como recordó el coreógrafo sevillano incluye un homenaje a Mario Maya. El guiño a Paco de Lucía vendrá de la mano de las bulerías Almoraima. En el mismo recinto bailará el 15 de marzo Olga Pericet, que prosigue su periplo de La leona, que dedica a la guitarra creada por Antonio de Torres, y se programa una Gala Flamenca que congrega a Manuel Liñán, Alfonso Losa, El Yiyo, Paula Comitre y Sandra Carrasco, que desplegarán un muestrario del mejor flamenco el 16 y 17 de marzo.

Aunque "se dice que el baile es lo que más demanda el público extranjero", asegura Marín, el Flamenco Festival "invierte la tendencia: el 73% de lo que se programa va a ser musical". Una edición que apuesta por la guitarra ha invitado a uno de sus virtuosos, Rafael Riqueni, que presentará Nerja en el Elebash Recital Hall el 7 de marzo y cerrará el simposio que la Universidad de Nueva York dedicará a Paco de Lucía.

“Yo al empezar a tocar ya recuerdo a Paco, Toda la vida voy a darle las gracias”, dice Tomatito

Algunos artistas confesaron su temor a abordar el legado del genio de Fuente y caudal o Entre dos aguas. La guitarrista y compositora Antonia Jiménez, que interpretará con Inma la Carbonera su propuesta A Gaya en la sala Roulette de Brooklyn el 9 de marzo, admite que "nunca he querido tocar a Paco en público, pero hay que estudiarlo, porque es la Biblia", sostiene Jiménez, que en Nueva York revisará una pieza de Paco de Lucía llamada, precisamente, Antonia, "adaptada a mis posibilidades". Un temor similar expresó Raúl Cantizano, que cruza el charco con Los Voluble y su Zona acordonada, programados como cierre del festival el 17 de marzo en el Joe’s Pub, para demostrar que flamenco es también "música electrónica, pintura, fotografía, la manera de sonorizar o de iluminar".

Otros participantes del Flamenco Festival serán Israel Fernández, que visita el Kaufman Music Center el 14 de marzo y recordará con el tema Doblan campanas a un maestro "que considero de la familia. Spotify te dice lo que has oído durante el año, y me señaló que había escuchado 3.600 minutos a Paco de Lucía", contó divertido. Sandra Carrasco y David de Arahal llevan a EE.UU su Recordando a Marchena, en un programa doble en Le Poisson Rouge (15 de marzo) que completa la recientemente galardonada con el Premio El Ojo Crítico María José Llergo.

Atento a los "artistas emergentes o no emergentes, pero que van por primera vez a Nueva York gracias a nosotros", el Flamenco Festival respalda en esta edición al guitarrista Alejandro Hurtado o al pianista Andrés Barrios, que cumplirá al recuperar El vito un deseo de su abuelo que el nieto recordó entre risas: que se dejara de experimentar y tocara "canciones bonitas". Una conferencia de Juan José Téllez en el Instituto Cervantes o un simposio dedicado a Paco de Lucía en The City University of New York son otras iniciativas de este Flamenco Festival, con el que también colabora la Fundación SGAE y que entre sus contenidos proyectará Metamorfosis, primera entrega de una serie documental en la que intervienen Manuel Liñán, Jesús Carmona, Ana Morales y Rocío Márquez.