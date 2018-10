El Zabal mira al cielo

Muchos vecinos del Zabal miran al cielo implorando que el agua no caiga con la intensidad que lo hizo el 4 de diciembre de 2016, cuando toda esta zona del municipio quedó inundada, sin luz, y muchos perdieron todo lo que tenían en sus casas. Incluso un trabajador de una contrata de Endesa perdió la vida al intentar restablecer el suministro eléctrico. El estado de los arroyos y canales, que en su mayoría se encuentran llenos de vegetación y residuos, es el principal problema de la zona, en la que tampoco ayuda que haya construcciones situadas en zonas inundables e incluso en mitad de los cauces naturales por los que pasa el agua. Mientras la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se piden uno a otro que actúen en los canales, los vecinos se preguntan quién asumirá la culpa si ocurre una desgracia.

Una de las zonas más complicadas del Zabal se encuentra entre el camino de Sobrevela y el de Torrenueva, cerca ya de la residencia de Tiempo Libre. Entre dos arroyos, el de Cañada Honda y el de los Charcones, hay varias viviendas que se ven estranguladas cuando cae agua con intensidad. El pasado domingo, cuando cayeron unos 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora, los residentes ya se temían lo peor e incluso comenzaron a preparar enseres y vehículos para abandonar sus casas. Francisco González Velázquez es uno de los afectados y lamenta que después de muchas visitas al Ayuntamiento, no hayan limpiado aún los canales.

“Presenté un escrito en marzo en el Ayuntamiento y no me han respondido. He ido infinidad de veces. De Medio Ambiente me mandaban a Infraestructuras y de allí de nuevo a Medio Ambiente. Por último me dijeron que dependía de Cádiz –de la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía– y que ya me llamarían cuando respondieran. Siguen sin hacerlo y cada vez que llueve tememos que pase lo mismo que en 2016. Ahora llueve de una forma más agresiva, como hemos visto en las últimas semanas. De la que cayó en Estepona nos libramos por muy poco”, señala Francisco González.

En la zona, hace unos años se limpió el arroyo que transcurre a lo largo del conocido como Camino del Pavero, oficialmente llamado Travesía de Sobrevela 5. Además, se levantó un talud en la margen del arroyo, pero el problema, según cuenta el afectado, viene de la intersección de esta vía con el camino de Torrenueva, donde se empieza a desbordar el canal y el agua corre por la calzada, sin asfaltar, hasta alcanzar a las viviendas.

González también lamenta que las ayudas prometidas por el Gobierno central tras las inundaciones de diciembre de 2016 no han llegado prácticamente a ningún vecino. “La única excusa que nos pusieron es que no estábamos empadronados en la vivienda”, indica el afectado. Este diario preguntó a otros residentes de la zona, una decena, y ninguno afirmó haber recibido estas ayudas a pesar de que señalan que pagan sus impuestos municipales y tienen contratos de electricidad y agua para avalar la legalidad de las construcciones.