Turismo afirma que la delincuencia de la Costa del Sol no es la del Campo de Gibraltar

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha asegurado este lunes, después de los últimos sucesos de casos de violencia ocurridos en la Costa del Sol, que "las condiciones del Campo de Gibraltar, con las narcolanchas entrando en la playa, no es la situación de la Costa del Sol"; insistiendo, por tanto, en que "no es la situación ni creo que el peligro que tenga la Costa del Sol es tener una criminalidad generalizada".

Así lo ha afirmado el consejero andaluz de Turismo, que ha intervenido en un foro-coloquio de Diario Sur en Málaga, tras ser cuestionado por la posibilidad de inversión en materia policial, como ha ocurrido en Campo de Gibraltar, para evitar los sucesos criminales en la Costa del Sol. El último ocurrió este fin de semana cuando un hombre fue tiroteado mientras se encontraba cenando en un restaurante en el municipio malagueño de Torremolinos.

"No está generalizado" en la Costa del Sol, ha sostenido, precisando que "lo que ocurre es que si uno ve las noticias en un día solo puede ser llamativo pero no es la situación ni creo que el peligro que tenga la Costa del Sol es tener una criminalidad generalizada", ya que, a su juicio, "es otra situación".

Asimismo, ha confiado en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "van a hacer los esfuerzos necesarios para evitar esto".

En cuanto a un posible temor en la Consejería de Turismo por los efectos los casos de violencia que ha habido en la Costa del Sol ha incidido en que "cualquier tipo de ruido es malo para los destinos turísticos".

No obstante, "este tipo de sucesos que están pasando no deberían dejar de ser eso, sucesos, no debería dejar de ser algo muy puntual", ha dicho, agregando que el destino tiene unos movimientos de turismo internacional "muy importantes". También hay turismo residencial y "no podemos pensar que todo ese turismo residencial son parte de supuestas mafias, supuestos clanes o pueden ser parte de ajustes de cuentas".

Para Fernández, "no debemos relajarnos pero tampoco debemos preocuparnos excesivamente sobre esa imagen", aunque sí hacen "mucho daño programas sensacionalistas, que uno ve en algunos canales y que parece que esto es lo peor". "Eso no es la realidad, tenemos que actuar desde todo el sector, y desde las administraciones también mostrando cuál es la realidad".

En este punto, ha agregado que la realidad es que este es un sitio "donde viene mucha gente a pasar su jubilación o durante largos periodos de tiempo porque da mucha calidad". "Eso tenemos que mostrarlo más", ha defendido, ya que "lo otro no debe de dejar de ser sucesos".