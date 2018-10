Los trabajadores de El Burgo piden gestionar las instalaciones como centro para menores

Los trabajadores de la residencia de Tiempo Libre de La Línea, conocida como El Burgo, señalan en un comunicado que han difundido a través de las redes sociales que no están en contra de la acogida de menores migrantes no acompañados en estas instalaciones, sino que sus quejas se deben a que la Junta de Andalucía no ha contado con ellos para gestionar el servicio y ha cedido el edificio a una empresa privada (la fundación Samu), que también aporta su propio personal.

"La Residencia Tiempo Libre de La Línea cuenta con su plantilla, fijos y fijos discontinuos, conocedores sus trabajadores de todos y cada uno de los rincones de esta instalación y cuentan con la formación y la experiencia suficiente para el desarrollo de sus labores con las máximas garantías para sus usuarios, cualquiera que sea su procedencia", señalan los empleados.

El personal de la residencia, también conocido como El Burgo Turístico, señala que los trabajadores fijos serán reubicados en otros centros de la Junta, mientras que los fijos discontinuos desde se encuentran en el paro desde el pasado 28 de septiembre, una vez finalizada la temporada de ocupación de las instalaciones.