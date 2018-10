Soiza critica la “filtración zafia” de su renuncia como edil del PSOE en La Línea

Isabel Soiza, que la semana pasada dimitió como concejal del PSOE en La Línea, indicó ayer a través de una carta abierta su malestar por la “filtración torticera, interesada y zafia” de su carta de renuncia “por motivos estrictamente personales derivados de mi salud”. Esta alusión velada demuestra, una vez más, la división que existe en la agrupación linense entre un sector de la vieja guardia y la ejecutiva local, de la que forma parte Soiza.

“Aquellos que hayan hecho la filtración no sólo no respetan mi intimidad como persona, sino que dan y promueven informaciones falsas. Me ha hecho pensar en la actual vorágine informativa que está utilizando la derecha más rancia y retrograda para hacer daño a sus contrincantes políticos a pesar de que con ello puedan denostar al Estado y a España. Pues bien, aquel o aquellos que han filtrado mi misiva no sólo demuestran, si son afiliados al PSOE, su absoluta falta de responsabilidad como militantes del PSOE, demuestran su poco o nulo respeto por nuestras siglas, favorecen a nuestros contrincantes políticos, se hacen aliados de éstos y afirmo que lo único que persiguen es el poder orgánico del PSOE de La Línea, eso sí a costa de lo que sea”, afirma Soiza en otra misiva distribuida por la agrupación linense.

La ya exconcejal socialista hace referencia a la división interna del partido en La Línea: “Aviso a navegantes, los ciudadanos no perdonan las cuitas públicas, las que hay que resolver en nuestra casa, y tengámoslo claro, cada voto, cada ciudadano que confíe en el proyecto socialista es un grano de arena que nos permitirá cambiar esta sociedad, renovar nuestro gobierno en Andalucía y en la Diputación, conseguir gobernar en la Mancomunidad y en el Ayuntamiento de La Línea. Aquel o aquellos que han filtrado mi carta lo único que han hecho es escupir hacia arriba y dar armas inexistentes a nuestros rivales políticos”, señala.

Soiza se despide en la carta con otra pulla contra el sector crítico. “Estoy comprometida con el proyecto que representa Pedro Sánchez, en el que la participación de la militancia es fundamental, en el que los dirigentes del PSOE se eligen democráticamente y con transparencia mediante el voto libre, directo y secreto de los militantes. Por ello sigo perteneciendo a la Comisión Ejecutiva del PSOE de La Línea”.