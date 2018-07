El puerto asume sin problemas el día más fuerte hasta ahora de la OPE

El día más fuerte de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para el puerto de Algeciras desde que se activó el dispositivo se saldó con la llegada de unos de 6.700 vehículos, cifra que no llegó a saturar las instalaciones portuarias. De hecho, el Llano Amarillo solo se abrió para que los vehículos pasaran por el circuito y no para que hicieran uso de la zona habilitada para posibles esperas porque la zona de preembarque del muelle de la Galera no llegó a llenarse al 100%. A ello ayudó el intercambio de billetes y la rotación de hasta diez buques que enlazan con Tánger-Med, el puerto más utilizado por los viajeros magrebíes.

El pico máximo de entrada fue a mediodía, con 406 vehículos que llegaron al puerto en una hora. Este hecho provocó la apertura del Llano Amarillo para que los coches entraran por el circuito alrededor de las parcelas habilitadas en caso de espera. Una vez que llegaban a la zona de preembarque de la Galera, el tiempo máximo de espera para embarcar fue de tres horas. Para amenizar la espera, el dispositivo ha dispuesto una zona de juegos para niños y pantallas gigantes. Además, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras repartió botellas de agua para combatir la sed y el calor.

Las parcelas del Llano Amarillo no tienen que usarse, solo el circuito que las rodean

Después de las 12:00 la afluencia por hora cayó y no llegó a superar los 400 vehículos. De los que arribaron al puerto, la mayoría llegó con billetes para Tánger-Med, algo más de 3.200. Pero más de 2.700 llegaron sin billete, y solo 700 tenían comprado el ticket para embarcar hacia Ceuta. Continúa siendo una asignatura pendiente lograr que los viajeros lleguen con su billete comprado al puerto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó ayer en su visita a Algeciras para supervisar el dispositivo de atención a los migrantes que durante la jornada de hoy se espera que lleguen más vehículos, según los datos que se recogieron el paso fronterizo de la Junquera, donde el tráfico fue fluido. Sin embargo, indicó que el repunte no será muy alto. En años anteriores el último fin de semana de julio ha sido el más fuerte de la OPE, aunque desde la APBA apuntaron que el hecho de que la fiesta del Cordero comience este año el 21 de agosto puede retrasar los viajes y que el fin de semana más fuerte pueda ser el siguiente.

El Gobierno central ha celebrado varias reuniones para preparar el dispositivo de la OPE y de seguimiento. Al respecto, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamentó ayer que ni el Ayuntamiento de Algeciras ni la Policía Local estén siendo convocados a esas reuniones "por primera vez en la historia, pues ha gobernado el PSOE y el PP, pero siempre ha habido intención de colaborar en un operativo de estas dimensiones".

El primer edil explicó que "estamos viviendo el fin de semana punta en la OPE sin que la ciudad esté siendo informada de cómo avanza la situación, pese a que es la más afectada en caso de que se produzcan colas y que Protección Civil haya lanzado a nivel nacional un aviso para que los españoles no circulen por nuestras carreteras estos días".

Landaluce insistió en que "cualquier problemática se torna más difícil de solucionar si no colaboramos entre todos, anteponiendo los intereses de los ciudadanos por encima de cualquier otra consideración, por eso el Ayuntamiento seguirá dispuesto a prestar ayuda en todo cuanto el Gobierno o nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado precisen".

Para la población de la comarca, Protección Civil recomendó limitar el uso del vehículo privado durante el fin de semana o utilizar caminos alternativos a la entrada a Algeciras por la A-7.