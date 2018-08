Una odisea para contratar el agua

Cuando Antonio Román decidió liarse la manta a la cabeza e invertir en ampliar su negocio no esperaba que un trámite aparentemente sencillo como contratar el agua le provocaría más de un quebradero de cabeza. Este empresario algecireño, propietario desde 2010 de una pequeña empresa de carretillas elevadoras del polígono Huerta de las Pilas, decidió la pasada primavera aumentar las dimensiones de su compañía alquilando un par de naves cercanas del mismo polígono que daban a la trasera de la sede principal.

"Tras encargar el proyecto para ver qué teníamos que hacer para obtener la licencia de apertura, la empresa de aguas de Algeciras, Emalgesa, nos pidió la instalación de un pozo de decantación que colocamos sin problemas. Luego nos surgió un atasco y tuvimos que abrir una zanja. Para todas estas labores hemos pagado las licencias de obra. Pero para poder hormigonar la zanja necesitamos agua de obra que no nos conceden. Estamos bloqueados desde abril y sin saber cómo avanzar", relata el empresario.

Emalgesa replica que requiere una taquilla para el contador y una llave de registro

Según Román, cada respuesta que recibe de Emalgesa se basa en generalidades, sin saber exactamente cómo romper el bloqueo administrativo en el que asegura encontrarse. "No me dan el alta de ninguna manera. He pedido agua de obra provisional para poder hacer el hormigón y tapar la zanja abierta, pero tampoco. Llevamos invertidos más de 6.000 euros para poner en marcha la ampliación sin poder abrirla. Hemos tenido que despedir a una persona cuando nuestro objetivo era justo el contrario, ampliar plantilla", protesta el empresario.

Román sostiene que ha llamado a todas las puertas posibles, incluido el Defensor del Pueblo Andaluz, sin haber obtenido hasta el momento la licencia de apertura por no contar con el suministro de agua. "Me convocan a reuniones para empresarios para captar nuevos clientes. ¿Para qué voy a ir si no les voy a poder atender?", se queja.

Desde la empresa municipal de aguas de Algeciras, a consultas de este periódico, confirmaron que a Román se le solicitó el pozo de decantación -para evitar la mezcla de agua con hidrocarburos por el lavado de maquinaria- así como la puerta de la taquilla del contador y una llave de registro. Según Emalgesa, "hasta la fecha, no tenemos conocimiento de que esto esté resuelto y, por tanto, no podemos realizar el contrato".

La empresa apunta que si necesita agua para tapar la zanja abierta por la avería, "puede hacerlo terminando la contratación del suministro del que sólo le falta la instalación". La compañía apuntó que esta última información se le trasladó el 19 de julio y, por tanto, no ve problema en dar el alta del contrato si acredita la instalación de la taquilla y llave de registro.