El mosquito tigre se afinca en la Roca sin riesgo para la salud

La Autoridad de Salud de Gibraltar (GHA) y la Agencia Ambiental confirmaron ayer que el mosquito tigre, detectado por primera vez en el Peñón hace un año, se establecido firmemente en la Roca "y parece que está aquí para quedarse". El Aedes albopictus había sido detectado previamente en Málaga y Algeciras en 2015.

En la actualidad, el descubrimiento de este mosquito no representa ningún riesgo para la salud en Gibraltar y no hay causa inmediata para la preocupación pública. Las picaduras pueden ser una molestia, pero no hay enfermedades en el Peñón que este mosquito pueda propagar.

No obstante, es un mosquito diurno y pica de forma agresiva a los humanos. Es una especie doméstica, se reproduce en el agua en áreas urbanas (estanques de agua, drenajes bloqueados, barrancos de agua de lluvia, etcétera y es capaz de alcanzar una gran abundancia en las áreas residenciales.

Según explica el Gobierno gibraltareño en una nota, se debe tener cuidado de vaciar o secar las áreas de agua estancada, pero como pueden refugiarse en los techos, es complicado acabar definitivamente con ellos. En otros países, especialmente en el Lejano Oriente y América del Sur, donde existen enfermedades virales como Zika, Dengue y Chikungunya, éstas pueden propagarse por el mosquito tigre.