La liberación del Llano Amarillo, a expensas de una nueva autovía

El Llano Amarillo de Algeciras podrá liberarse de la servidumbre de la Operación Paso del Estrecho (OPE) cuando se habilite un área de espera en Los Barrios que esté conectada directamente con el Puerto de Algeciras a través de una nueva ronda de circunvalación "que duerme en el sueño de los justos". Así de tajante se mostró el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, al ser preguntado ayer por el futuro de la explanada portuaria sobre la que gira gran parte de la relación entre el Puerto y la ciudad durante el desayuno informativo organizado por Europa Sur con el patrocinio del Banco Santander.

Morón recordó que el Llano Amarillo se ocupa por parte del Puerto durante el verano para canalizar el flujo de más de dos millones de pasajeros en apenas tres meses, si bien está cedido al Ayuntamiento "que lo tiene como trastienda" para usos como el botellón, acampada de feriantes, el mercadillo o para aparcamiento. "No se podrá sacar la OPE del Llano Amarillo hasta que no haya un espacio exterior, que está definido dentro del plan subregional en el término municipal de Los Barrios, y conectado a través de la futura autovía. No hay un horizonte inmediato para su liberación", reconoció el presidente de la APBA quien, no obstante, apuntó que hay espacios dentro del Llano en los que ya se podría actuar para erigir un edificio de uso público. Se refirió a la zona más al norte, que no se ocupa durante el Paso del Estrecho.

El máximo responsable de la administración del Puerto dejó encargos para su sucesor. La creación de un nuevo fondeadero fuera de la Bahía de Algeciras para acoger a barcos en espera de operaciones será uno de los retos que asuma el futuro responsable de la APBA. "La urgencia del fondeadero ha decaído ligeramente por la ralentización de algunas inversiones como la ampliación de Vopak o la falta de ocupación de Isla Verde Exterior, que actualmente analiza TTI Algeciras. Yo no soy el más indicado para asumir el asunto. Será materia para mi sucesor", destacó, en referencia a la oposición que generó el proyecto, especialmente en el municipio de San Roque. Morón detalló que dos estudios aconsejan situar la zona de espera frente a la costa de San Roque aunque con operaciones sobre los buques prohibidas. "Sería solo para que no estén navegando al pairo y a unos cuatro kilómetros de la costa", comentó.

El fondeadero, según Morón, dará respuesta a la falta de espacio que sufre la Bahía de Algeciras ante el cada vez mayor tamaño de los buques de mercancías. "Tenemos un cuello de botella. La idea sería liberar la Bahía solo para operaciones y que los barcos esperen el atraque en el fondeadero exterior, que ha pasado de las 7.000 a 2.000 hectáreas en dos zonas a 3,8 kilómetros de la costa", apuntó.

En el diseño del fondeadero, recalcó Manuel Morón, se ha tenido también en cuenta el posible impacto sobre el turismo. "Otros estudios en puertos como el de Santander concluyen que el turismo no se ve afectado por la presencia de los barcos", agregó. Morón, sin embargo, dio por asumido que no sacará adelante la iniciativa. "Otra persona pilotando el Puerto lo puede conseguir más fácilmente", aseveró.

La ampliación del Puerto de Algeciras, prevista en el Plan Director de Infraestructuras, fue otra de las cuestiones planteadas por los asistentes al desayuno informativo. "A nadie se le ocurrirá ampliar el puerto hasta que no esté plenamente ocupado el muelle de Isla Verde Exterior. Y cuando llegue ese momento habrá varias oportunidades para que los ciudadanos se informen y participen", tranquilizó Manuel Morón, quien recalcó que no hay decisión tomada al respecto pero sí una planificación a años vista que, además, puede modificarse.

El desarrollo del puerto de megayates y pequeños cruceros en La Línea, como otro de los espacios donde están previstas obras de iniciativa privada, se encuentra a expensas de los promotores "que están resolviendo varias dificultades surgidas entre los socios. Tenemos mucha ilusión en ese proyecto para atraer un turismo que tiene cabida en la comarca", concluyó Morón.