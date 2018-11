El tren, ese animal mitológico

La importancia de la reforma de la conexión ferroviaria de Algeciras es tal que no hay partido que llegue al Campo de Gibraltar que no la sitúe entre sus primeras propuestas para la comarca. Adelante Andalucía no podía quedar atrás (Podemos ha sido uno de los partidos que más ha reivindicado la mejora del tren) y su líder, Teresa Rodríguez, ha aprovechado el primer acto público para reclamar que el tren deje de ser "un animal mitológico" en la comarca.

Rodríguez respondía así a los periodistas que esperaban a la puerta del edificio La Escuela de Algeciras. Justo antes de empezar un acto público (antes mitin), la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía recuperaba la idea del nodo logístico del Sur de Europa, "que pase por Algeciras, por Antequera y Linares. Creemos que podemos ser punteros en eso". Y como punto clave de ese motor de desarrollo económico estaría el Puerto de Algeciras y junto a él, el tren. "Estamos en condiciones empezar a trabajar para la conexión de las 82 localidades de Andalucía de más de 20.000 habitantes por tren", ha asegurado Rodríguez.

Junto a ella, el segundo en liza, el izquierdista Antonio Maíllo, ha reivindicado el papel que en este proyecto tiene que jugar la Junta de Andalucía, aunque sobre el papel trascienda sus competencias. "El Gobierno andaluz se ha ausentado con los problemas del puerto de Algeciras o la Algeciras-Bobadilla. Estamos cansados de un gobierno que se ausenta del debate en Madrid. El de Adelante Andalucía marcará como prioridad los asuntos estratégicos: el Corredor Mediterráneo y el Puerto".

La confluencia de los partidos de izquierda desembarca en Algeciras de la mano de sus dos candidatas campogibraltareñas, Ángela Aguilera e Inmaculada Nieto, "1 y 3", ha remarcado Teresa Rodríguez. Y lo hace alabando la defensa del medio ambiente o la empatía de la población con los migrantes, una forma de hacer frente al drama del Estrecho. A ello contrapone el discurso del PP, Ciudadanos y Vox, que son "como los matones de los coles, que se meten con los más débiles".

El discurso de Adelante Andalucía es duro con la derecha, especialmente con Ciudadanos que "son unos degenerados, su única religión es el mercado y el beneficio empresarial". Pero también con el ala izquierda socialista, conformada por un susanismo que "no ha trabajado en la vida, no ha militado en la vida. Se han criado en la batalla interna, en agarrarse al poder". La confluencia sabe (aunque lo eluda) que puede que tenga que dar paso al PSOE para evitar a esa derecha que abomina, pero el trago no será fácil. "No puede ser presidenta quien sostuvo a Mariano Rajoy", ha alegado Maíllo ante más de un centenar de personas concentradas en La Escuela. "No vale para presidenta" quien gobernó con Ciudadanos y "no puede seguir siendo presidenta del Gobierno quien tiene Andalucía de segundo plato".

El andalucismo está presente en cada parte del discurso de la confluencia de partidos. "El verdadero problema de España no es el catalán, es el andaluz, la gente que no llega a final de mes", reivindica su candidata. "Queremos reivindicar una Andalucía real, que tiene un modelo y una agenda económica necesarios, de lucha contra la desigualdad, de reforma de las instalaciones educativas", prosigue Antonio Maíllo. Dentro de ese modelo hay otra propuesta para Andalucía que afecta directamente a la comarca: un plan de transición energética, con 7.200 millones de inversión, que "puede proporcionar a esta provincia una respuesta al permanente chantaje entre empleo y degradación de la salud y calidad del aire", ha detallado Teresa Rodríguez.

No ha faltado en el acto un guiño al público congregado en La Escuela. Si alguien pensaba que estaría lleno de gente joven se equivocaba; allí estaba en primera fila la vieja guardia de IU y también algunos antiguos socialistas. Un grupo de media de edad elevada al que Rodríguez se ha dirigido, tanto al agradecer la generosidad de IU al integrarse en la confluencia ("han sido los guardianes de la esencia cuando hablar de determinadas cosas era muy difícil") como al reconocer el trabajo de los antiguos militantes del PSOE y los sindicalistas de UGT, contraponiéndolo a la actual generación susanista. A todos ellos les ha pedido trabajar para que "la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos, que esto que ha pasado en estos diez años de perder derechos no se implante en el ADN de las futuras generaciones".

"Cuántos años llevamos oyendo en la comarca el potencial que tenemos y la de recursos que tenemos y la de cosas que iban a venir aquí a hacer", ha recordado antes la candidata Inmaculada Nieto, llevando el mensaje al ámbito local."El Campo de Gibraltar tiene una oportunidad histórica", ha esgrimido Ángela Aguilera. "La comarca solo necesita que tengamos la capacidad de unirnos".