Un convenio de 2005 puede costar tres millones de euros a Tarifa

El empresario Juan Vila-Coro reclamará hoy más de tres millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de Tarifa por haber incumplido un convenio del 20 de julio de 2005 que iba a permitirle construir un campo de golf en la zona de la Loma de Ramos-Brocón. El alcalde tarifeño, Francisco Ruiz-Giráldez, asegura que, trece años después, el proyecto es inviable en los términos en que se elaboró y que está dispuesto a adaptarlo a la normativa actual.

Vila-Coro es el gerente de Costa Tarifa SL, la promotora que firmó un convenio con el entonces alcalde, Miguel Manella, y con la quincena de propietarios de los suelos en los que se pretendía levantar el Campo de Golf. "Desde entonces hemos puesto todo de nuestra parte para que se hiciera, haciendo todo lo que nos pedían y sin perder la esperanza, pero ahora nos dicen que no se puede hacer, por lo que entendemos que el convenio queda rescindido unilateralmente", subraya Vila-Coro, que solicita al Ayuntamiento los 680.000 euros que puso como garantía para la puesta en marcha del convenio, además de los intereses y demás gastos realizados durante trece años. resultado, más de tres millones de euros.

"Los perjuicios alcanzan también a los propietarios afectados, quienes también pueden pedir igualmente los daños y perjuicios correspondientes, por una cantidad incluso mayor que la nuestra", entiende.

Uno de los cambios en el proyecto a los que se refiere el empresario se dio el 22 de marzo de 2011, cuando el Ayuntamiento firmó un protocolo de intenciones de colaboración público-privada para el proyecto del campo de golf, que pasaría a convertirse de interés turístico.

El año pasado, después de que Costa Tarifa SL recibiera noticias por parte del Ayuntamiento de que la construcción de un campo de golf sería un plan que obtendría un notable rechazo social por su impacto ambiental, la empresa dio un giro al proyecto y decidió cambiarlo por un centro hípico al estilo de los que hay en Sotogrande y Montenmedio, e incluso complementario con ambos. "Hasta ahora todos los alcaldes nos han empresado su voluntad de cumplir con el convenio, que se ha ido prorrogando con los propietarios. Creemos que sería un notable impulso para desestacionar el turismo, complementario con la actividad de los hoteles y una forma en definitiva de crear riqueza en Tarifa", comenta Vila-Coro.

Francisco Ruiz niega que se haya incumplido el convenio y mucho menos que lo haya roto. "Yo me he limitado a pedir un informe técnico para determinar la viabilidad del proyecto y resulta que con la actual normativa no se puede hacer. Entiendo el enfado del empresario y estamos dispuestos a devolver cuando antes el dinero de los avales que puso para poner en marcha el proyecto, pero yo sólo soy al que le ha tocado decirle la verdad. Podría haberle dado largas, pero creo que lo lógico es que le dijera lo que hay", manifestó el alcalde, que insistió: "Nosotros no cerramos la puerta y estamos abiertos a otras posibilidades".

El informe técnico dice textualmente : "Sin perjuicio de la vigencia del convenio referido en el antecedente primero de este informe, que deberá determinarse, en su caso, en el momento que proceda, por informe de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, a la vista de lo expuesto anteriormente, el técnico que suscribe entiende que, a la vista del marco urbanístico y territorial vigente, del borrador de la Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía y de las modificaciones del Planeamiento General que se están tramitando, que la modificación de las estipulaciones del convenio, debería diferirse al resultado de las tramitaciones referidas, al objeto de establecer nuevas estipulaciones que se ajuste al marco urbanístico y territorial".