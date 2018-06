La calidad del aire en la comarca, lejos de los parámetros de la OMS

El último informe de Ecologistas en Acción constata lo comprobado en estudios anteriores: la calidad del aire en el Campo de Gibraltar (y en el conjunto de Andalucía) dista bastante de ajustarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según los datos recopilados por los ecologistas, en 2017 hubo superaciones de los valores recomendados de partículas (PM 10 y PM 2,5 ) y dióxido de azufre en la inmensa mayoría de las estaciones de medición de la comarca. Y en dos casos, en La Línea y Economato (San Roque) se detectaron superaciones del límite legal para las partículas de menor tamaño.

Esos son algunos de los datos recogidos en su trabajo La calidad del aire en el Estado español durante 2017. En él se recopilan los datos de casi 800 estaciones de medición de la presencia de contaminantes del país (de administraciones, industrias y puertos), entre ellas 16 de la Bahía de Algeciras. El objetivo es analizar por un lado el cumplimiento de la legislación española y europea en materia de determinados contaminantes, comprobando en cuántas ocasiones se han superado los valores límite (aquellos a no sobrepasar para prevenir el daño a la salud y el medio ambiente) y objetivo (los recomendados para evitar el daño). Y por otro, se estudia cuántas veces se han situado las sustancias contaminantes por encima de las recomendaciones de la OMS, más estrictas y recogidas en sus guías sobre la calidad del aire.

Los resultados de ese estudio han sido homogéneos en algo: la superación de los valores de la OMS en partículas y dióxido de azufre (SO 2 ) en mayor o menor grado. Destacan en negativo tres de las estaciones de las que se han recogido datos: Economato, Guadarranque y Puente Mayorga, todas ellas en San Roque. En la primera de ellas resaltan los datos de las partículas menores de 2,5 micras, en las que se superó en 171 días del pasado año el valor recomendado diario de 25 microgramos por metro cúbico, mientras la OMS establece que no debería sobrepasarse ese dato en más de tres ocasiones. También se rebasó el valor límite anual fijado por la normativa de 25 µg/m3; se alcanzaron 26 µg/m3, aún más lejos si se comparan con los 10 µg/m3 que establece la OMS. Estos datos quedan pendientes, no obstante, de los descuentos por aporte natural, como el polvo del Sahara.

En la estación de Guadarranque también se detectó un aumento de las superaciones de los valores recomendados para las PM 2,5 . Especialmente llamativos fueron los 105 días en los que se sobrepasaron los 20 µg/m3 marcados como valor guía para el SO 2 , aunque en este caso la OMS no establezca un número máximo de días en el que se pueda sobrepasar este valor.

En el caso de Puente Mayorga, la situación mejoró con un descenso de las superaciones, pero aún así quedaron por encima de las recomendaciones de la OMS. No se registraron superaciones en ninguna estación en dióxido de nitrógeno, relacionado con el tráfico rodado, mientras que en ozono troposférico solo se superaron las recomendaciones de la OMS (nunca el valor objetivo) en Los Barrios, La Línea, Colegio Carteya y Guadarranque.

Aunque el informe recoge datos de los puertos, los de Algeciras no han sido incluidos al carecer el Puerto de cabinas de medición.

Los ecologistas advierten en su informe que toda la población andaluza respira un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS, siendo 850.000 los andaluces que viven en zonas que superan los límites legales (el 10% de la población). Todo el territorio salvo la zona industrial campogibraltareña está expuesto a niveles de contaminación que dañan la vegetación. En el conjunto del país detectan un aumento general de los niveles de contaminación, que atribuyen a la recuperación económica.