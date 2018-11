El CES conoce de primera mano la negociación del Brexit sobre Gibraltar

El Consejo Económico y Social (CES) del Campo de Gibraltar ha conocido de primera mano el estado de las negociaciones que mantienen los gobiernos de España y Reino Unido sobre el Brexit y su incidencia en Gibraltar y la comarca. La directora general de Europa Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aurora Mejía, y el responsable de la Oficina de Gibraltar, Antonio García Ferrer, se han reunido esta tarde con los representantes políticos y sociales de la comarca en la sede de la Mancomunidad para detallarle los aspectos ya cerrados y los que aún quedan por perfilar en las conversaciones entre ambas partes.

"Acudimos a la llamada que nos han hecho con todo gusto porque queremos ser totalmente transparentes en las negociaciones del Brexit. Hemos estado en contacto con los representantes de la comarca en todo momento. Ya se reunieron con el ministro de Exteriores el 18 de septiembre y ahora seguimos con las reuniones y con esa comunicación de lo que estamos haciendo. Parece que va a haber un acuerdo pronto. La intención es que a esta zona afecte lo menos posible, sobre todo a los ciudadanos", ha explicado Mejía.

Sobre el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea alcanzado ayer para la frontera de Irlanda, Mejía ha indicado: "No es lo mismo, la situación es totalmente distinta. Hemos estudiado con las autoridades de Reino Unido de qué manera iba a afectar la retirada de Gibraltar. Queremos que sea lo mejor para los ciudadanos, sobre todo para los trabajadores".

"Aún estamos en ello, hemos tenido varias rondas negociadoras. No está cerrado del todo y venimos a contar cómo van las negociaciones. Es mejor no desvelar mucho más porque aún no está cerrada del todo. Se trata de actuar con total transparencia, igual que con la reunión que tuvieron con el ministro. Es mi primer viaje a la zona y quería conocer en vivo la situación en el Campo de Gibraltar y charlar aquí en su sede", sentenció la responsable de Exteriores, que hoy se reunirá con el Grupo Transfronterizo y el alcalde de La Línea, Juan Franco.