“Nunca voy a dejar de buscar a mi hermana”

La linense Triana Argüez, de 30 años, busca a su hermana gemela, presunto caso de bebé robado. La historia de la búsqueda comenzó hace 10 años, cuando comenzaron a coger notoriedad este tipo de sucesos, sobre todo en La Línea, donde la UDEV (Unidad de Delincuencia especializada y violenta) de la Policía Nacional tiene contabilizados 72 casos. Entonces Triana preguntó a sus padres y le dijeron que nunca habían visto el cadáver de su hermana. “Eran jóvenes y en ese momento no lo pidieron”, señala la afectada, que en ese momento tuvo una corazonada.

La madre de Triana Argüez tuvo un embarazo complicado. A los tres meses tuvo que ingresar en el hospital de La Línea por riesgo de aborto. Allí le dijeron que iba a tener un niño, pero en el momento del parto, a los seis meses, le dijeron que traía gemelas y que las dos iban a morir. “A las 10 horas del parto le dicen que una de las niñas ha muerto una y que están esperando que muera la otra. A mí me llevan a Málaga y estoy ingresada tres meses. Mi hermana supuestamente muere y la entierran. Ya cuando empiezan a salir estos casos empecé a investigar, a mover papeles y vemos un montón de irregularidades. La Policía Judicial junto con la jueza deciden abrir el nicho el 14 de junio de 2011 y allí no había nada, solo sacaron una bolsa de serrín y el cerrojo de la caja. Pero yo sabía desde antes que mi hermana no estaba ahí”, cuenta la joven.

“La Policía dijo que tenía que investigar, pero a los dos años viendo que no avanzaban fuimos a recoger las pruebas. Nos dieron muchos papeles que no se veían bien en los que decían que habían sacado pelos, una pulsera y un catéter. Pero nada de eso fue analizado y no confirma que haya estado o no en ese nicho. El día que se abrió el nicho mis padres estaban presentes y no sacaron nada. Sacaron una bolsa transparente en la que metieron serrín y el cerrojo de la caja”, recuerda Triana Argüez, que desde entonces no ha parado de buscar a su hermana.

La joven linense señala que hay “muchas irregularidades” en este caso. Una de ellas la encontraron ella y su madre a la hora de consultar el historial neonatal. “Los números estaban cambiados y el de mi hermana decía que había muerto en 1994. Quizás hubiera fallecido ella en ese año o se trata de un error informático, porque nosotras nacimos en 1988”, relata.

Al no encontrar ningún indicio de su hermana a través de estos canales oficiales, Triana busca en páginas de internet de gente de todo el mundo que busca a sus familias biológicas. “Esto no es nada fácil, podría estar en cualquier sitio. Yo sigo creyendo que está viva. Suele decirse que los gemelos tienen una conexión especial y a través de sueños creo tener conexión con ella. Nunca voy a dejar de buscar”, afirma con rotundidad.